Обстріл Києва: у Yasno розповіли, чи будуть графіки відключень світла
У Києві не вводитимуть графіки відключень світла після сьогоднішнього масованого ракетного удару по столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.
"По світлу все загалом "нормально". Графіків ніяких не буде", - наголосив Коваленко.
Він також додав, що на відновлення пошкоджених після атаки електромереж потрібен деякий час.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі та вранці російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.
Основну частину ракет ворог направив на Київ. Загалом сили протиповітряної оборони збили майже 70 ракет, з них майже 60 у районі столиці.
Внаслідок падіння уламків у Києві було пошкоджено житлові будинки, електромережі і не тільки.
Через обстріл без світла по всій Україні залишилося близько 250 тисяч споживачів.
Більш детально про наслідки атаки росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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