Киян просять не купатися в водоймах на Водохрещу: в чому причина

Чому киян просять не купатися 6 січня у водоймах

Причина - це безпекові заходи. В умовах війни, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві.

"Наполегливо закликаємо цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - сказано у повідомленні.

Також, згідно з зобов’язаннями щодо забезпечення безпеки та здоров’я громадян, пляжі та водойми столиці були систематично перевірені на відповідність санітарних нормативів та радіаційному фону. Зафіксовані показники відповідають усім вимогам сталої норми.

Нагадаємо, що цього дня віряни святкують здійснення Таїнства Хрещення, яке Ісус Христос здійснив у віці 30 років на річці Йордан. Тому вода на свято вважається священною, вона здатна очищати тіло та душу від хвороб чи гріхів. А ще українці полюбляють купатися цього дня в ополонці.

Водохреща має одну дату у всіх християнських конфесіях - 6 січня.