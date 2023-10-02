Киян попередили про зміни оплати проїзду у транспорті: що відомо

В Києві з 4 жовтня зміниться система списування грошей при оплаті за проїзд банківською карткою у громадському транспорті. Ці нововведення торкнуться як мешканців столиці, так і гостей Києва.

Які зміни будуть при оплаті за проїзд, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання на Київ Цифровий у Facebook.

Що зміниться в оплаті з 4 жовтня

Під час оплати проїзду банківською карткою кожні два платежі будуть об'єднуватися. Тобто, якщо ви оплачуєте проїзд коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, оплата списується за кожні дві поїздки протягом дня. Якщо оплатити проїзд банківською карткою лише один раз, тоді оплата спишеться в кінці дня - після 21:00.

Важливо! Банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо ви подорожуєте з близькими, скористайтеся пластиковою транспортною картою або QR-квитками.

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. Скануйте транспортну карту або QR-квиток на валідаторі - за кілька хвилин запис про використання з’явиться в застосунку.

А що казати контролерам?

При оплаті проїзду банківською карткою вам необхідно буде сказати контролеру останні 4 цифри номера картки. Якщо ви оплатили проїзд через Apple або Google Pay, назвіть 4 останні цифри віртуального рахунку в Wallet.

Якщо оплачуєте проїзд QR-квитком або пластиковою транспортною картою, контролер просканує їх своїм зчитувальним пристроєм.

Важливо! Записи в Цифровому про використання квитків і поїздок створені лише для вашої зручності та не завжди з’являються миттєво.

Якщо контролер вимагає запис у застосунку, звертайтеся зі скаргою на гарячу лінію Київпастрансу: 0 800 504 411.