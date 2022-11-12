Який вигляд зараз має найбагатше село України, де кожна хата - палац: вражаючі фото

Що відомо про Нижню Апшу

Маєтки у Нижній Апші почали будувати в 1980-х роках. Тоді українські румуни масово відправлялись на заробітки за кордон. А найперший капітал вони заробили на початку 90-х, торгуючи спиртом. За ним у село приїжджали з усієї України та сотнями літрів вивозили за кордон.

Самі ж селяни запевняють, що заробили статки на продажі соняшникового насіння.

У Нижній Апші практично немає одноповерхових хат. Найменші будинки налічують по 10-15 кімнат, найбільші - по 30-40. А є й справжні палаци із 60 кімнатами. У дворах господарі облаштовують оранжереї, басейни, а в будинках - по кілька спалень і віталень, лазні та сауни.

Місцеві жителі керуються правилом: "Мій будинок повинен бути хоч на одну цеглину вищим за сусідський".

Проте, щоб звести та утримувати такі будинки, потрібно багато грошей. Тому значна частина селян більшість часу проводить на заробітках у Європі, а свої будинки здають туристам або новим жителям села.

Оскільки такі великі будинки-палаци дуже дорого опалювати взимку, власники живуть лише в одній-двох кімнатах, а решту тримають зачиненими. Нерідко трапляється, що сім'я залишається жити у старому будинку на подвір'ї, а в новому шикарному маєтку приймають лише гостей.

Будинок в Нижній Апші (Фото: facebook/ Андрій Черченко)

Будинок в Нижній Апші (Фото: facebook.com/Tourinform.org.ua)

Будинок в Нижній Апші (Фото: facebook/ Андрій Черченко)

Будинок в Нижній Апші (Фото: facebook/Світлана Сидорович)

Будинок в Нижній Апші (Фото: facebook/Світлана Сидорович)

Будинок в Нижній Апші (Фото: facebook.com/guculka)

У селі Нижня Апша майже кожен будинок - палац (Фото: facebook.com/guculka)