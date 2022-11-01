Харчишин показав, як розбирає руїни свого будинку під Києвом: лишилася тільки піч

Лідер групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин разом із командою волонтерів займається розбором завалів свого заміського будинку під Києвом, який був повністю знищений прямим попаданням російської ракети. Артист показав, як відбуваються роботи, і що вже вдалося відреставрувати.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданок з 1+1" на каналі ТЕТ.

Будинок рокера згорів вщент після ворожого авіаудару навесні, і зараз на місці будівлі - суцільні руїни.

Харчишин згадує, які перші думки промайнули в нього, коли він сюди приїхав і побачив зруйновану будівлю.

"Перша думка: дякувати Богу, що мене тут не було. Ну а потім спогади: як я будував, як вперше привіз сюди свого пса Барні, як син Ваня бігав із сосискою на першому поверсі, коли судився за землю і виграв суд. Різні деталі спливають у пам'яті - все пролетіло миттєво", - каже співак.

Серед уламків знайшли статуетку чоловічка з мікрофоном - її Валерію подарував син.

Практично всі цінні речі, які були в будинку, знищені ворожою ракетою та подальшою пожежею.

Єдине, що встояло - чавунна піч.

"Її не покрутило від температури, адже це витривалий матеріал. Я її зашліфував, зачистив та відновив повністю. Повернув її у стан, як був перед пожежею", - розповів артист.

Хоча російських окупантів повністю вигнали з Київської області на початку квітня, повноцінно зайнятися розбором уламків свого будиночка Харчишин нещодавно зміг.

Справа в тому, що для початку демонтажу артист мав зібрати багато документів, оскільки, крім прибирання, Валерій планує розпочати нове будівництво, щоб дітям, які нині проживають у Варшаві, було куди повернутися.

Разом із музикантом завали розбирають десятки волонтерів добровольчого будівельного батальйону "Добробат". Нині у проекті майже 40 тисяч волонтерів по всій Україні.

Валерій же хоче не лише відбудувати свій будинок, а й допомогти іншим тим, хто, як і він, втратив житло.