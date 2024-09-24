ua en ru
Вт, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які гроші ходили в Києві під час німецької окупації: рідкісні фото карбованців

Вівторок 24 вересня 2024 09:41
UA EN RU
Які гроші ходили в Києві під час німецької окупації: рідкісні фото карбованців Кияни на Єврейському базарі в період 1942-1944 рр. (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Алієва

В період 1942-1944 років українці користувалися грошима, про які мало людей пам’ятають. Мова йде про специфічні окупаційні карбованці.

Який вигляд мали нацистські гроші, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію "Київські історії" у Facebook.

Карбованці часів німецької окупації

Киянин Володимир Новицький поділився фотографіями банкнот, якими користувалися кияни в період окупації.

Він також додав архівні світлини людей на Єврейському базарі - колишньому головному торжищу міста, розташованого в районі Галицької площі.

Які гроші ходили в Києві під час німецької окупації: рідкісні фото карбованцівЯк виглядав Євбаз в період 1942-1944 рр. (фото: facebook.com/Київські історії/Vladimir Novitsky)

Єврейський базар (або ж Євбаз) під час нацистської окупації був одним з місць, де українські селяни могли продавати свої товари. Проте для торгівлі використовувалися не звичні гроші, а окупаційні.

Нацистські карбованці почали друкувати від березня 1942 року, а точніше з 10 березня 1942 року (як зазначено на самих банкнотах). Ці гроші видавалися від "Центрального Емісійного Банку України", що розташовувався в Рівному.

Окупаційні гроші друкували номіналом від 1 до 500 карбованців. В обігу банкноти були лише на окупованих територіях, поза межами яких втрачали свою цінність.

Які гроші ходили в Києві під час німецької окупації: рідкісні фото карбованцівЯкі гроші ходили в Києві під час німецької окупації: рідкісні фото карбованцівГроші періоду нацистської окупації 1942-1944 рр. (фото: facebook.com/Київські історії/Vladimir Novitsky)

Всі написи на нацистських грошових знаках робили німецькою мовою. Проте на зворотному боці їх писали ще й українською. Особливу увагу приділяли застереженню, що "фальшування грошевих знаків карається тяжкою тюрмою".

Які гроші ходили в Києві під час німецької окупації: рідкісні фото карбованцівЗворотня сторона карбованця (фото: Вікіпедія)

В обігу німецькі банкноти були протягом двох років.

Якщо спочатку карбованці періоду нацистської окупації приймалися без особливого супротиву, то згодом населення почало позбуватися таких грошей. Тож після повного вигнання нацистських окупантів наприкінці 1944 року німецькі карбованці повністю припинили своє існування.

Раніше ми публікували унікальні фото Єврейського базару у Києві.

Також дивіться, які іноземні цигарки курили в СРСР.

Під час написання матеріалу використані джерела: Вікіпедія, "Спрага": в Києві цікаво.

Читайте РБК-Україна в Google News
Історичні фото
NEWS
Зеленський про закінчення війни: "Ми ближче до миру, ніж ми думаємо"
Зеленський про закінчення війни: "Ми ближче до миру, ніж ми думаємо"