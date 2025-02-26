Як виглядає ретро-фасон джинсів, який знову став популярним серед модниць

Навесні 2025 року в тренди повернувся фасон кльош, який був модним символом 60-70-х років. Штани та джинси такого крою стануть вдалим доповненням до більшості речей у гардеробі, а також підкреслять переваги фігури.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти докладніше про цей тренд, а також показати, з чим джинси кльош від коліна носять у цьому сезоні фешн-блогери.
Джинси кльош - це фасон, який з'явився в 1970-х роках, в епоху хіпі та диско, і швидко став символом того часу. Суть цього фасону - розширення штанин від коліна донизу, що надає силуету динамічності та свободи.
У 2025 році вони знову стали популярними з кількох причин.
Мода циклічна, і через кілька десятиліть багато дизайнерів і брендів знову звертаються до стилів минулого. 70-ті роки з їхніми яскравими фарбами, свободою та індивідуальністю стають актуальними, особливо в контексті сьогоднішньої глобальної тенденції на ретро і вінтаж.
Джинси кльош у моді (фото: instagram.com/by_eva_)
Кльош - це не тільки красиво, але й зручно. Цей фасон дає змогу рухатися вільніше, не обмежуючи рухів, що робить його більш практичним для повсякденного носіння на відміну від вузьких моделей.
Джинси кльош добре поєднуються з куртками (фото: instagram.com/by_eva_)
Джинси в стилі ретро часто виготовляються з якісніших та довговічніших матеріалів, що відповідає запиту на стійку моду. Це також пов'язано з інтересом, що наростає, до мінімалістичного підходу, коли люди вибирають речі, які можна носити довго.
Джинси кльош знову в моді (фото: instagram.com/discodaydream)
Шкіра і кльош-джинси - це завжди вдале поєднання. Шкіряна куртка або жилет чудово доповнить ваш образ, додавши шику і зухвалості. Доповнять образ містка сумка і яскравий шарф.
Джинси кльош і шкіряна куртка (фото: instagram.com/anaasaber)
Куртка в стилі кантрі з контрастним комірцем - це стильний і функціональний елемент одягу, що поєднує традиційний сільський стиль із сучасними модними акцентами. Доповніть такий верхній одяг джинсами кльош, ботильйонами, аксесуарами та стильною теплою панамою.
Варіант із курткою кантрі (фото: instagram.com/by_eva_)
Пальто чорного кольору, блакитні джинси й білий лонгслів або светр - ідеальний варіант на весну, коли погода досить мінлива. Доповніть лук стильною сумкою-шопером, зручними кросівками та аксесуарами.
Джинси та пальто (фото: instagram.com/anoukyve)
Для більш холодних весняних днів придивіться варіант з шубою зі штучного хутра, наприклад, з принтом зебри. Доповніть лук непомітними аксесуарами й взуттям чорного кольору.
Джинси кльош і екошуба (фото: instagram.com/erinoffduty)
Куртка із замші - це стильний і елегантний вибір для тих, хто хоче додати у свій гардероб розкіш і класику. Обирайте вкорочену модель найтрендовішого відтінку - темно-коричневого, а також з бахромою на рукавах.
Джинси кльош і замшева куртка (фото: instagram.com/kitkeenan)
Додайте джинси кльош і взуття з вузьким носком - і вийде стильний образ у стилістиці 70-х.
З замшевою курткою (фото: instagram.com/kitkeenan)
Раніше ми розповіли, чому укорочені джинси - тренд весни 2025.
Також Надя Дорофєєва показала трендовий образ на весну з білими джинсами.
Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram модних блогерів: LAUREN LEVA, ANAA, Eva Saeed, Anouk Yve, Géraldine Boublil, KIT CLEMENTINE KEENAN.