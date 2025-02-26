Как выглядит ретро-фасон джинсов, который вновь стал популярным среди модниц

Джинсы клеш - это фасон, который появился в 1970-х годах, в эпоху хиппи и диско, и быстро стал символом того времени. Суть этого фасона - расширение штанин от колена вниз, что придает силуэту динамичность и свободу.

В 2025 году они снова стали популярными по нескольким причинам.

Ностальгия

Мода циклична, и спустя несколько десятилетий многие дизайнеры и бренды снова обращаются к стилям прошлого. 70-е годы с их яркими красками, свободой и индивидуальностью становятся актуальными, особенно в контексте сегодняшней глобальной тенденции на ретро и винтаж.



Джинсы клеш в моде (фото: instagram.com/by_eva_)

Переоценка комфорта

Клеш - это не только красиво, но и удобно. Этот фасон позволяет двигаться свободнее, не ограничивая движения, что делает его более практичным для повседневной носки в отличие от узких моделей.



Джинсы клеш хорошо сочетаются с куртками (фото: instagram.com/by_eva_)

Экологичный тренд

Джинсы в стиле ретро часто изготавливаются из более качественных и долговечных материалов, что отвечает запросу на устойчивую моду. Это также связано с растущим интересом к минималистичному подходу, когда люди выбирают вещи, которые можно носить долго.



Джинсы клеш снова в моде (фото: instagram.com/discodaydream)

С чем носить джинсы клеш весной 2025

Кожаная куртка

Кожа и клеш-джинсы - это всегда удачное сочетание. Кожаная куртка или жилет прекрасно дополнит ваш образ, добавив шика и дерзости. Дополнят образ вместительная сумка и яркий шарф.



Джинсы клеш и кожаная куртка (фото: instagram.com/anaasaber)

Куртка в стиле кантри

Куртка в стиле кантри с контрастным воротничком - это стильный и функциональный элемент одежды, сочетающий традиционный деревенский стиль с современными модными акцентами. Дополните такую верхнюю одежду джинсами клеш, ботильонами, аксессуарами и стильной теплой панамой.



Вариант с курткой кантри (фото: instagram.com/by_eva_)

Длинное пальто

Пальто черного цвета, голубые джинсы и белый лонгслив или свитер - идеальный вариант на весну, когда погода достаточно переменчива. Дополните лук стильной сумкой-шопером, удобными кроссовками и аксессуарами.



Джинсы и пальто (фото: instagram.com/anoukyve)

Шуба из эко-меха

Для более холодных весенних дней присмотрите вариант с шубой из искусственного меха, например, с принтом зебры. Дополните лук неброскими аксессуарами и обувью черного цвета.



Джинсы клеш и эко-шуба (фото: instagram.com/erinoffduty)

Замшевая куртка с бахромой на рукавах

Куртка из замши - это стильный и элегантный выбор для тех, кто хочет добавить в свой гардероб роскошь и классику. Выбирайте укороченную модель в самом трендовом оттенке - темно-коричневом, а также с бахромой на рукавах.



Джинсы клеш и замшевая куртка (фото: instagram.com/kitkeenan)

Добавьте джинсы клеш и обувь с узким носком - и получится стильный образ в стилистике 70-х.



С замшевой курткой (фото: instagram.com/kitkeenan)