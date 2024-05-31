Який вид рису є найкориснішим: дієтологи розкрили правду

Рис - це популярна крупа, яка є гарантованим джерелом повільних вуглеводів. Це дуже поживний продукт для тих, хто прагне покращити якість свого раціону.

Який вид рису обрати, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eat this, not that.

Який вид рису - найкорисніший

Коричневий рис є цільним зерном, тобто він містить усі три частини зерна: висівки, що містять клітковину, поживні зародки та багатий вуглеводами ендосперм. Це робить його цінним доповненням до збалансованого харчування, пропонуючи необхідні поживні речовини та сприяючи загальному здоров’ю. Незалежно від того, чи смакуєте ви його як гарнір, чи робите різотто, коричневий рис забезпечує ситість, необхідні поживні речовини та тривалий рівень енергії.

Кому не можна їсти бурий рис?

Хоча є кілька переваг вживання коричневого рису, деяким людям його вживати не можна.

Незважаючи на те, що рис за своєю природою не містить глютену, деяким людям з серйозною алергією на глютен все ж слід бути обережними при його споживанні.

Крім того, коричневий рис може містити високий рівень миш’яку, токсичного металу, про що споживачі повинні пам’ятати. Далі в цій статті ми докладніше розглянемо ці проблеми.

Додавайте коричневий рис до вашого раціону (Скриншот)

Чому треба їсти коричневий рис?

Багатий клітковиною

Порівняно з білим рисом, коричневий рис містить більше клітковини, поживної речовини, якої більшість людей не отримує достатньо. Одна чашка коричневого рису містить близько 3 грамів клітковини в порівнянні з приблизно 0,5-1 грамом на чашку білого рису.

Споживання більшої кількості клітковини пов’язане зі здоровим травленням, контролем ваги, покращеним контролем цукру в крові, зниженням рівня холестерину, профілактикою раку тощо. Заміна білого рису на коричневий - простий спосіб збільшити щоденне споживання клітковини.

Містить багато антиоксидантів

Коричневий рис багатий антиоксидантами, потужними сполуками, які захищають клітини від пошкоджень і можуть підтримувати молодість. Ці антиоксиданти допомагають організму захищатися від небажаних токсинів і знижують ризик окислювального стресу, дисбалансу в організмі, який з часом може пошкодити органи. Вживання цільнозернових продуктів, таких як коричневий рис, кіноа, овес і цільнозерновий хліб, може допомогти вам отримати різноманітні антиоксиданти для оптимального здоров’я.

Підходить для схуднення

Кілька досліджень показали, що люди, які їдять більше цільнозернових, наприклад коричневого рису, зазвичай важать менше, ніж ті, хто їсть їх менше. Оскільки коричневий рис містить цільне зерно, він поживний і багатий на клітковину, яка може довше залишати вас ситими. Їсти менше легше, коли ви відчуваєте ситість і задоволення, тому вживання цільного зерна, як-от коричневого рису, може допомогти вам залишатися в межах дефіциту калорій для схуднення.

Сприяє здоровому серцю

Вживання більшої кількості цільнозернових продуктів, таких як коричневий рис, може зменшити фактори ризику серцевих захворювань, наприклад високий рівень холестерину. Згідно з дослідженнями, люди, які їли найбільше цільнозернових, включаючи коричневий рис, мали на 16-21% менший ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто їв найменшу кількість цільного зерна.

Підходить для діабетиків

Більшість людей, навіть хворих на діабет, можуть спокійно їсти коричневий рис. У той час як коричневий рис є вуглеводом, який може підвищити рівень цукру в крові, як ми вже з’ясували, він містить клітковину, яка уповільнює виділення цукру в кров і зменшує кількість загальних вуглеводів, що поглинаються.

Це може призвести до меншої кількості стрибків цукру в крові та кращого загального контролю цукру в крові. Заміна рафінованих вуглеводів, таких як білий рис і макарони, на коричневий рис може допомогти, якщо ви намагаєтеся краще контролювати рівень цукру в крові.