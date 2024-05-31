Какой вид риса самый полезный: диетологи раскрыли правду

Рис - это популярная крупа, которая является гарантированным источником медленных углеводов. Это очень питательный продукт для тех, кто стремится улучшить качество рациона.

Какой вид риса выбрать читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat this, not that.

Какой вид риса - самый полезный

Коричневый рис представляет собой цельное зерно, то есть он содержит все три части зерна: отруби, содержащие клетчатку, питательные зародыши и богатый углеводами эндосперм. Это делает его ценным дополнением к сбалансированному питанию, предлагая необходимые питательные вещества и способствуя общему здоровью. Независимо от того, вкусите ли вы его как гарнир, делаете ли ризотто, коричневый рис обеспечивает сытость, необходимые питательные вещества и длительный уровень энергии.

Кому нельзя есть бурый рис?

Хотя есть несколько преимуществ употребления коричневого риса, некоторым людям его употреблять нельзя.

Несмотря на то, что рис по своей природе не содержит глютена, некоторым людям с серьезной аллергией на глютен все же следует соблюдать осторожность при его потреблении.

Кроме того, коричневый рис может содержать высокий уровень мышьяка, токсичного металла, о чем потребители должны помнить. Далее в этой статье мы более подробно рассмотрим эти проблемы.

Добавляйте коричневый рис в ваш рацион (Скриншот)

Почему нужно есть коричневый рис?

Богат клетчаткой

По сравнению с белым рисом, коричневый рис содержит больше клетчатки питательного вещества, которого большинство людей не получает достаточно. Одна чашка коричневого риса содержит около 3 г клетчатки по сравнению с примерно 0,5-1 граммом на чашку белого риса.

Потребление большего количества клетчатки связано со здоровым пищеварением, контролем веса, улучшенным контролем сахара в крови, снижением уровня холестерина, профилактикой рака. Замена белого риса на коричневый – простой способ увеличить ежедневное потребление клетчатки.

Содержит много антиоксидантов

Коричневый рис богат антиоксидантами, мощными соединениями, защищающими клетки от повреждений и могут поддерживать молодость. Эти антиоксиданты помогают организму защищаться от нежелательных токсинов и снижают риск окислительного стресса, дисбаланса в организме, который с течением времени может повредить органы. Употребление цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис, киноа, овес и цельнозерновой хлеб может помочь вам получить разнообразные антиоксиданты для оптимального здоровья.

Подходит для похудения

Несколько исследований показали, что люди, которые едят больше цельнозерновых, например коричневого риса, обычно весят меньше, чем те, кто ест их меньше. Поскольку коричневый рис содержит цельное зерно, он питателен и богат клетчаткой, которая может дольше оставлять вас сытыми. Есть меньше легче, когда вы чувствуете сытость и удовольствие, поэтому употребление цельного зерна, например коричневого риса, может помочь вам оставаться в пределах дефицита калорий для похудения.

Способствует здоровому сердцу

Употребление большего количества цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис, может снизить факторы риска сердечных заболеваний, например высокий уровень холестерина. Согласно исследованиям, люди, которые ели больше цельнозерновых, включая коричневый рис, имели на 16-21% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ел наименьшее количество цельного зерна.

Подходит для диабетиков

Большинство людей, даже больных диабетом, могут спокойно есть коричневый рис. В то время как коричневый рис является углеводом, который может повысить уровень сахара в крови, как мы уже выяснили, он содержит клетчатку, которая замедляет выделение сахара в кровь и уменьшает количество общих поглощаемых углеводов.

Это может привести к меньшему количеству скачков сахара в крови и лучшему общему контролю сахара в крови. Замена рафинированных углеводов, таких как белый рис и макароны, на коричневый рис может помочь, если вы пытаетесь лучше контролировать уровень сахара в крови.