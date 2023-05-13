При якій температурі потрібно негайно викликати швидку: це важливо знати

Що варто знати

За його словами, висока температура посідає друге місце за частотою звернень до сімейного лікаря, поступаючись лише скаргам на гострий біль.

З високою температурою зустрічаються абсолютно усі версти населення незалежно від віку та статі.

"З 2019 року ви вже не можете викликати швидку просто тому, що у вас 38 і вам лінь йти до лікаря. Та все ж існують випадки, коли ви маєте повне право зателефонувати за номером 103 і вони не відмовлять вам у допомозі та транспортуванні до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Діти

Батьки повинні знати, якщо у дитини до 6 місяців температура вище 37,7 і не збивається тривалий час, то потрібно терміново викликати швидку.

Також при температурі вище 38 градусів, яка не реагує на препарати - викликати лікарів. Важливо розуміти, що відсутність реакції на препарати оцінюється протягом доби.

Коли викликати дорослим

Лікар зазначив, що для дорослих правила жорсткіші, адже швидка приїде лише тоді, коли окрім температури у пацієнта спостерігаються:

порушення свідомості;

порушення дихання;

біль в ділянці серця, порушення серцевого ритму;

поява неврологічної симптоматики, притаманної гострим порушенням мозкового кровообігу.

Зокрема, фахівець радить завчасно звернутись до сімейного лікаря, щоб скласти перелік ліків, якими можна збити температуру. Складіть план дій на випадок температури у неробочий час лікаря та методи зв’язку.

Можна купити та тримати вдома "класичні" препарати - Ібупрофен, Парацетамол, Мефенамінова кислота.

"Окремо зазначу людей, які мають складнощі з пересуванням. В таких випадках, швидка також має право не їхати на виклик. Тому найкраще буде укласти декларацію з лікарнею, де є виїзні бригади лікарів для надання допомоги в домашніх умовах", - додав лікар.