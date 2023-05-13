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При какой температуре нужно немедленно вызвать скорую: это важно знать

При какой температуре тела вызывать скорую (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Повышение температуры говорит о том, что в организме есть воспаление и иммунитет борется с ним. Важно знать, при какой температуре срочно вызвать скорую помощь, чтобы не ухудшить состояние.

Об этом сообщил семейный врач Сергей Мануйлов в Instagram.

Что следует знать

По его словам, высокая температура занимает второе место по частоте обращений к семейному врачу, уступая только жалобам на острую боль.

С высокой температурой встречаются все версты населения независимо от возраста и пола.

"С 2019 года вы уже не можете вызвать скорую просто потому, что у вас 38 и вам лень идти к врачу. И все же существуют случаи, когда вы имеете полное право позвонить по номеру 103 и они не откажут вам в помощи и транспортировке в больницу", - говорится в сообщении.

Дети

Родители должны знать, если у ребенка до 6 месяцев температура выше 37,7 и не сбивается длительное время, то нужно срочно вызвать скорую.

Также при температуре выше 38 градусов, которая не реагирует на препараты - вызвать врачей. Важно понимать, что отсутствие реакции на препараты оценивается в течение суток.

Когда вызывать взрослым

Врач отметил, что для взрослых правила более жесткие, ведь скорая приедет только тогда, когда кроме температуры у пациента наблюдаются:

  • нарушение сознания;
  • нарушение дыхания;
  • боль в области сердца, нарушение сердечного ритма;
  • появление неврологической симптоматики, присущей острым нарушениям мозгового кровообращения.

В частности, специалист советует заранее обратиться к семейному врачу, чтобы составить перечень лекарств, которым можно сбить температуру. Составьте план действий на случай температуры в нерабочее время врача и методы связи.

Можно купить и держать дома "классические" препараты - Ибупрофен, Парацетамол, Мефенаминовая кислота.

"Отдельно отмечу людей, которые испытывают сложности с передвижением. В таких случаях, скорая также имеет право не ехать на вызов. Поэтому лучше всего будет заключить декларацию с больницей, где есть выездные бригады врачей для оказания помощи в домашних условиях", - добавил врач.

Раньше мы называли идеальную температуру в комнате для сна ночью.

Также мы писали, какая температура тела человека считается нормальной.

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температурашвидкасемейный врач