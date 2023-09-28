Який пульс у дорослої людини вважається нормальним: чіткі параметри за віком

Пульс - це частота серцевих скорочень і він показує кількість ударів вашого серця за хвилину. Показник пульсу може змінюватись в залежності від віку, статі та індивідуальних особливостей людини.

Який пульс вважається нормальним у дорослої людини залежно від її віку, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Harvard Health Publishing.

Як змінюється показник пульсу

Якщо ви знаходитесь в спокійному та розслабленому стані - ваш пульс буде нижчим. А ось при фізичній, емоційній активності та при стресі - він вищий.

Пульс може підвищуватись після занять спортом, після пробіжок і навіть після активної ходьби. Також пульс частішає, якщо ви починаєте хвилюватися, переживаєте або чогось сильно боїтеся.

Також на частоту пульсу впливають гормони, деяка їжа чи прийом медикаментів. А ще температура тіла, положення тіла (стоячи чи лежачи), куріння, рівень фізичної підготовки, вага.

Знати свій оптимальний пульс потрібно, тому що цей параметр дозволить вам стежити за своїм здоров'ям, станом серця та дозволить підібрати правильно комплекси вправ на тренуваннях.

Нормальні параметри пульсу

Офіційна частота пульсу в стані спокою у дорослої людини - від 60 до 100 ударів за хвилину. Хоча у більшості дорослих він у середньому коливається від 55 до 85 ударів за хвилину.

З віком частота пульсу падає. Звичайна формула для визначення максимальної частоти пульсу за віком дорівнює 220 мінус ваш вік у роках.

Норма частоти пульсу за віком (скриншот)

Від 20 до 30 років - 50-90 ударів за хвилину

20-40 років - 60-90 ударів за хвилину

40-50 років - 60-80 ударів за хвилину

50-60 років - 65-85 ударів за хвилину

60 років і старше - 70-90 ударів за хвилину

Якщо ваш пульс часто нижче 60 ударів на хвилину - це називається брадикардія. Якщо при цьому у вас часто бувають запаморочення, непритомність або задишка - вам варто поговорити з лікарем.

У деяких людей пульс нижче 55 ударів за хвилину вважається нормою й існує поняття "спортивне серце" - такий пульс буває у професійних спортсменів, і в стані спокою їхній пульс може бути навіть від 40 ударів за хвилину. При цьому почуватимуться вони чудово.

Якщо ваш пульс у стані спокою перевищує 100 ударів за хвилину, і ви не тренований спортсмен, то у вас є тахікардія. І це також привід для консультації з фахівцем.

Варто зазначити, що у жінок пульс трохи вищий, ніж у чоловіків. Наприклад, у жінки старше 40 років нормальний пульс - від 75 до 80 ударів за хвилину.

Як правильно виміряти пульс

Бажано вимірювати пульс у стані спокою і робити цю операцію час від часу, щоб дізнатися свій середній показник. Регулярне спостереження за пульсом допомагає виявити незвичайні зміни його частоти чи регулярності, які можуть вимагати медичної допомоги.

Пульсація крові зазвичай відчувається у кількох місцях - на шиї, внутрішній стороні ліктя і навіть у верхній частині стопи. Але найкраще місце для вимірювання пульсу – це зап'ястя.

З'єднайте вказівний та середній пальці на зап'ясті під подушечкою великого пальця. Намацайте на зап'ясті пульсацію, але не тисніть надто сильно, щоб не сповільнити ритм.

Порахуйте кількість ударів за 15 секунд і помножте отриману цифру на 4 – так ви отримаєте свій показник за 1 хвилину.

Найоптимальніший час для вимірювання - рано-вранці, до того, як ви встали з ліжка.