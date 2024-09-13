Який принт поступово витісняє леопард із трендів: його популярність зростає

Коров'ячий принт - хаотичний візерунок, що нагадує плями на шкірі корови, який може бути виконаний у класичній чорно-білій гамі або в більш незвичних кольорових рішеннях: бежевому або коричневому.

Підберіть сумку або куртку з таким принтом (фото: instagram.com/e1isabethng)

Крім того, коров'ячий принт - модна альтернатива леопарду. Він не настільки популярний, як леопардовий, тому шансів зіткнутися з кимось у схожому пальті або такому ж взутті значно менше.

Коров'ячий принт на сумці (фото: instagram.com/krissi_luv)

Таке забарвлення урізноманітнює повсякденний образ: вибирайте балетки з коров'ячим принтом, які можна поєднувати з різними фасонами спідниць та штанів. На холодну пору року пригляньте стильні уггі.

Таке взуття урізноманітнить простий образ (фото: instagram.com/phine.g)

Цей принт можна використовувати як акцент, наприклад, на сумках. Зазначимо, що інші деталі образу краще підбирати в нейтральній кольоровій гамі, щоб не перевантажувати лук.

Коров'ячий принт на сумці точно виділить вас із натовпу (фото: instagram.com/_paulineleroy_)

Для стильного луку підберіть спідницю із коров'ячим принтом. Носити її можна з худі та кросівками, а доповнити образ ще одним трендом - замшевою сумкою.

Змішування стилів, як і раніше, в моді (колаж: РБК-Україна)

Не бійтеся експериментувати: взуття та аксесуари з таким принтом доповнять повсякденні образи і точно виділять вас із сірого натовпу. У стилі бохо-шик коров'ячий принт у коричневих відтінках, наприклад, можна поєднувати з повітряними сукнями молочного кольору, в'язаними бежевими кардиганами і багатошаровими прикрасами.

Коров'ячий принт (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

А класичні чорно-білі плями чудово доповнять сіру спідницю міні, червоний светр на блискавці та туфлі Мері Джейн.

Варіант із яскравим светром (фото: instagram.com/phine.g)