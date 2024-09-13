Какой принт постепенно вытесняет леопард из трендов: его популярность растет

Коровий принт - хаотичный узор, напоминающий пятна на шкуре коровы, который может быть выполнен в классической черно-белой гамме или в более необычных цветовых решениях: бежевом или коричневом.

Подберите сумку или куртку с таким принтом (фото: instagram.com/e1isabethng)

Кроме того, коровий принт - модная альтернатива леопарду. Он не настолько популярен, как леопардовый, поэтому шансов столкнуться с кем-то в похожем пальто или такой же обуви существенно меньше.

Коровий принт на сумке (фото: instagram.com/krissi_luv)

Такая расцветка разнообразит повседневный образ: выбирайте балетки с коровим принтом, которые можно сочетать с разными фасонами юбок и штанов. На холодное время года присмотрите стильные угги.

Такая обувь разнообразит простой образ (фото: instagram.com/phine.g)

Этот принт можно использовать как акцент, например, на сумках. Отметим, что другие детали образа лучше подбирать в нейтральной цветовой гамме, чтобы не перегружать лук.

Коровий принт на сумке точно выделит вас из толпы (фото: instagram.com/_paulineleroy_)

Для стильного лука подберите юбку с коровим принтом. Носить ее можно с худи и кроссовками, а дополнить образ еще одним трендом - замшевой сумкой.

Смешивание стилей по-прежнему в моде (коллаж: РБК-Украина)

Не бойтесь экспериментировать: обувь и аксессуары с таким принтом дополнят повседневные образы и точно выделят вас из серой толпы. В стиле бохо-шик коровий принт в коричневых оттенках, например, можно сочетать с воздушными платьями молочного цвета, бежевыми вязаными кардиганами и многослойными украшениями.

Коровий принт (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

А классические черно-белые пятна прекрасно дополнят серую юбку мини, красный свитер на молнии и туфли Мэри Джейн.

Вариант с ярким свитером (фото: instagram.com/phine.g)