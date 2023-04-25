Який посуд і продукти не можна класти у мікрохвильовку: ось що може статись

Мікрохвильова піч - незамінний помічник на кухні. Вона допомагає швидко розігріти продукти та заощадити час. Однак є продукти та посуд, які ні в якому разі не можна класти у мікрохвильовку.
Які продукти не можна розігрівати та що може статись - читайте на Styler нижче.
Категорично не можна ставити в мікрохвильову піч нічого металевого. Все тому, що вона може вийти з ладу.
Також не можна розігрівати їжу у посуді з кришталю, адже він може тріснути або розлетітися вщент, якщо його нагрівати.
Окрім того, не можна нагрівати посуд, у складі якого є меланін. Це речовина, яка при нагріванні виділяє небезпечні хімічні сполуки.
Скляний посуд ставити в мікрохвильову піч можна, але для цього звертайте увагу на товщину скла. Керамічний та порцеляновий посуд може містити декоративні елементи з напиленням, де бувають частинки металу.
Варто знати, що дерев’яний посуд у мікрохвильовій печі швидко зіпсується, а пластикові контейнери можуть при нагріванні виділяти шкідливі речовини.
Варені яйця
Важливо пам'ятати, що варені яйця категорично не можна розігрівати у мікрохвильовці. При нагріванні, всередині шкаралупи утворюється парниковий ефект і це може призвести до того, що яйце просто вибухне.
Ковбаси, сосиски
Перероблені м'ясні продукти не варто розігрівати впливом теплових хвиль. Консерванти, які дозволяють їм довше зберігатися, при такому способі нагрівання окислюються і виділяють небезпечні для здоров'я токсичні речовини.
Кисломолочні продукти
Кефір, сир, ряжанка, йогурт стануть непридатними для вживання в їжу після розігрівання в мікрохвильовці. У них містяться корисні лактобактерії і пробіотики, які просто загинуть під впливом високої температури.
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