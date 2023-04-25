Який посуд і продукти не можна класти у мікрохвильовку: ось що може статись

Який посуд не можна ставити

Категорично не можна ставити в мікрохвильову піч нічого металевого. Все тому, що вона може вийти з ладу.

Також не можна розігрівати їжу у посуді з кришталю, адже він може тріснути або розлетітися вщент, якщо його нагрівати.

Окрім того, не можна нагрівати посуд, у складі якого є меланін. Це речовина, яка при нагріванні виділяє небезпечні хімічні сполуки.

Скляний посуд ставити в мікрохвильову піч можна, але для цього звертайте увагу на товщину скла. Керамічний та порцеляновий посуд може містити декоративні елементи з напиленням, де бувають частинки металу.

Варто знати, що дерев’яний посуд у мікрохвильовій печі швидко зіпсується, а пластикові контейнери можуть при нагріванні виділяти шкідливі речовини.

Що не можна розігрівати

Варені яйця

Важливо пам'ятати, що варені яйця категорично не можна розігрівати у мікрохвильовці. При нагріванні, всередині шкаралупи утворюється парниковий ефект і це може призвести до того, що яйце просто вибухне.

Ковбаси, сосиски

Перероблені м'ясні продукти не варто розігрівати впливом теплових хвиль. Консерванти, які дозволяють їм довше зберігатися, при такому способі нагрівання окислюються і виділяють небезпечні для здоров'я токсичні речовини.

Кисломолочні продукти

Кефір, сир, ряжанка, йогурт стануть непридатними для вживання в їжу після розігрівання в мікрохвильовці. У них містяться корисні лактобактерії і пробіотики, які просто загинуть під впливом високої температури.