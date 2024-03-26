Який перець знижує смертність від раку та хвороб серця: ви цього точно не знали!

Вживання спецій може покращити ваше здоров'я та навіть захистити від певних хвороб. Тому не варто обходити стороною перець та інші гострі спеції, кажуть вчені.

Який перець здатний знизити смертність від раку та хвороб серця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Scientific Sessions.

Який перець найкорисніший

Команда вчених з клініки Клівленда в Огайо провела дослідження, яке показало, що вживання одного з видів перцю знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 26%, а від раку - на 23%. Й це - червоний перець чилі.

Перець чилі діє як природний протизапальний, антиоксидантний, протираковий засіб і регулятор рівня глюкози в крові. Це пов’язано з алкалоїдом, що міститься в овочі, – капсаїцином. Саме він і надає перцю такого фірмового пряного смаку.

Капсаїцин був відкритий і досліджений на початку XIX століття. Його вперше виділили з червоного перцю (Capsicum annum) 1816 року хіміком Крістіаном Фрідріхом Бухолцом. Однак, його хімічна будова була визначена пізніше, 1919 року, японським хіміком Коїчі Ітіною.

Дослідження показали, що капсаїцин є основним активним компонентом червоного перцю, надаючи йому гостроти. Він має численні фармакологічні властивості, включно з аналгетичними, протизапальними та антиоксидантними діями. Крім того, капсаїцин використовується в медицині як компонент для місцевого знеболювання і як протизапальний засіб.

Як проводили дослідження

Вчені проаналізували майже 5000 досліджень з 5 основних баз даних охорони здоров'я, щоб визначити кореляцію вживання перцю та смертності від серйозних захворювань. У процесі аналізу було зібрано дані понад 570 тисяч осіб з США, Італії, Китаю та Ірану.

Виявивши певну закономірність, вчені також дійшли висновку, що від вживання перцю чилі загалом спостерігається зниження смертності від усіх причин на 25%.

Що треба знати про перець чилі

Цей перець походить з Південної та Центральної Америки, де його вирощували та вживали з давніх часів.

Гострота перцю чилі вимірюється в одиницях Сковілла. Найгостріші сорти можуть досягати кількох мільйонів одиниць Сковілла.

Перець чилі містить багато вітаміну С та інших антиоксидантів, які можуть бути корисними для здоров'я.

Залежно від сорту перцю чилі, його насіння може бути їстівним і додавати ще більшу гостроту до страв

Крім кулінарії, капсаїцин, якій міститься у перці чилі, використовують в медицині - для лікування болю, мігрені, артриту та інших станів.