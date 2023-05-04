Який пароль ставити не можна: його зламають буквально за секунди

Пароль необхідний для захисту даних. Їх ставлять на електронну пошту, на вхід до месенджерів, для розблокування телефону, на доступ до банківських акаунтів та багато іншого. При вигадуванні пароля люди роблять багато помилок, які відкривають шахраям доступ до особистої інформації.

Які паролі ставити не можна і як вигадати такий, щоб його не зламали - читайте в матеріалі нижче.

Які паролі ставити не можна

Для зручності багато хто використовує у паролях особисті дані, прості набори цифр чи літер. Наприклад:

123456789

111111111

admin

qwerty

parol

loveyou

дати народження (свою, дітей, батьків)

ім'я

номер телефону

прізвисько собаки

назва улюбленої групи

Такі паролі підібрати можна дуже легко, якщо знати хоч трохи про ваше життя – наприклад із соціальних мереж.

Також не варто використовувати для пароля однакові символи чи літери, популярні скорочення, сусідні літери на клавіатурі телефону чи комп'ютера.

При складанні пароля не можна використовувати лише літери, лише цифри або робити його маленьким – 4-5 символів.

Як зробити пароль, який не зламають

Відмовтеся від простих комбінацій буква чи цифр. Найкращий варіант - поєднання букв, цифр, підкреслень, велика літера та маленька.

Багато сайтів не дають використовувати короткі паролі або прості - вказується, що має бути буква, цифра, символ. І це розумно – такий пароль зламати майже неможливо.

Не використовуйте передбачувані цифри – дата народження, номер телефону, номер будинку, квартири, машини тощо. Не використовуйте для пароля математичні формули.

Якщо ви боїтеся забути інформацію, то з'єднайте у пароль важливі для вас літери та цифри. Найкращий варіант - випадкова послідовність цифр, літер та знаків.

Сервіс менеджера паролів гарна штука, але шахраї можуть і туди пробратися. На важливих сайтах завжди використовуйте двоетапну автентифікацію. Це не дуже зручно, але надійно.

Де є така функція – ставте підтвердження на номер телефону чи електронну пошту. Це убезпечить вас від злому.

Придумайте власну систему паролів – наприклад, напишіть пропозицію, яку вам легко запам'ятати. Візьміть першу та останню букву кожного слова, а потім додайте цифри та символи.

Не використовуйте однакові паролі для всіх веб-сайтів. Якщо хакери зламають вашу пошту, то отримають доступ одразу до всіх облікових записів. Якщо їм до рук потрапить телефон, то є ризик втрати та банківських даних.

При користуванні громадською точкою доступу wi-fi не вводіть свої паролі.

Не зберігайте записані паролі в тих місцях, до яких може отримати доступ - стікери на комп'ютер, записи в телефоні, електронна пошта.

Періодично змінюйте свої паролі. Навіть найнадійніші варто міняти раз на півроку-рік.