Який одяг не варто вдягати у подорож: є ризик застрягти в аеропорту

Пасажири обов'язково проходять контроль безпеки під час подорожей літаком. В аеропорту сумки пропускають через спеціальну стрічку, а мандрівників оглядають. Щоб цей процес не зайняв дуже багато часу, потрібно знати, який одяг не варто вдягати у поїздку.

Що не варто одягати у подорож літаком, щоб не застрягти в аеропорту – читайте нижче.

Зручний одяг

Як зазначила колишній офіцер транспортної безпеки Джасмін Вашингтон для HuffPost, не варто одягати одяг із блискітками.

"Не надягайте надто вільний, надто тісний чи прикрашений блискітками одяг. Він привертає увагу обладнання та збільшує ймовірність того, що вас обшукуватимуть. Це призведе до затримки в черзі вас та інших людей", - рекомендує вона.

Зручне взуття

Взуття також важливе, якщо пасажир хоче пройти пункт пропуску без проблем. У багатьох аеропортах просять знімати взуття, тож Джасмін радить вибирати те, що легко знімається та взувається. А ще - носіть шкарпетки.

"Моє улюблене взуття для подорожей - це сабо, балетки та крокси, тому що їх легко взути та зняти, і вони дозволяють швидше пройти безпеку. Носіть шкарпетки, тому що вам доведеться зняти взуття, а шкарпетки дозволять зробити це заздалегідь, що створить швидше потік у черзі", - пояснила експерт.

А викладач педіатрії в університеті Еморі в Атланті доктор Рамі Каліс назвав ще одну причину, чому варто вдягати шкарпетки у подорож.

"У пунктах огляду пасажирів підлога часто брудна. І там немає сонця. Я не брав зразки з цих місць, але, якби ми це зробили, я впевнений, там виявилося б понад сотня різних речей", - вважає лікар.

До речі, у Фінляндії провели дослідження, яке показало, що зона безпеки – найбрудніше місце в аеропорту. Це пов'язано з тим, що кожен пасажир повинен пройти через нього від входу в аеропорт до літака.

Прикраси та браслети

Якщо ви любите прикраси - обручки, кольє, браслети, то варто заздалегідь їх знімати перед перевіркою безпеки. Інакше це може збільшити час огляду пасажирів.