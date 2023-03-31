Чому не можна замовляти напої під час перельотів: стюардеса розкрила таємницю авіакомпаній

Пасажири літака завжди можуть розраховувати на їжу або напої під час перельотів, особливо тривалих. Проте не варто користуватися цією послугою.

Чому напої на борту небезпечні

Стюардеса розповіла, що ніколи не варто замовляти напій у самому літаку, адже цистерни з водою майже не чистять, і це небезпечно. Це стосується чаю, кави та гарячого шоколаду.

Останній - дуже популярний напій, і мандрівники часто замовляють його разом із шоколадною плиткою чи мафіном. Цікаво, що частіше гарячий шоколад обирають жінки, а от чоловіки надають перевагу каві або чаю.

Авіакомпанії можуть переконувати своїх клієнтів у тому, що регулярно проводять перевірку запасів води, однак, за словами стюардеси, на це потрібно 6-9 місяців. Тому навряд чи хтось робитиме це регулярно.

Американська бортпровідниця Кет Камалані додала, що не варто вживати рідину на борту, якщо вона не в банці чи пляшці. У Центр продовольчої політики Міському університеті Нью-Йорка провели дослідження та виявили, що багато авіакомпаній постачали пасажирам нездорову воду.

Натомість пасажири можуть піти в Starbucks, взяти безкоштовну воду та зробити собі напій самостійно. Таким чином ви убезпечите себе від отруєння. Така ініціатива поширюється не лише Starbucks, а на будь-яку кав'ярню в аеропорту. А от пакетик чаю або кави можна взяти на борту.