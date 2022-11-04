Який одяг не можна класти в пральну машину: сильно пошкодиться

Якщо ви не знаєте, чи можна класти ту, чи іншу річ у машинку, то перевірте її етикетку. Однак, якщо її немає, то допоможуть наступні поради.

Що не можна прати в машинці

Бейсболки та кепки

Ці головні убори мають каркас, який лише на перший погляд здається міцним. Однак, його може знищити механічне прання, тому кепки і бейсболки зазвичай перуть руками. Віджимати їх також не потрібно, просто дайте зайвій воді стекти.

Бюстгальтери

Під час прання в машинці, бюстгальтери можуть деформуватись та розтягнуться чашки. Варто прати лише вручну.

Потрібно використати холодну воду та м'який засіб для делікатних тканин. В кінці обережно відіжміть бюстгальтер та розкладіть його на рівній поверхні.

Зазначається, що вішати бюстгальтер на сушарку - погана ідея. Це також може деформувати чашки.

Делікатний одяг

Речі з вовни, шовку та кашеміру не можна прати в машинці. Це може деформувати їх навіть після одного циклу прання.

Такий одяг потрібно прати вручну, в теплій воді з використанням м'якого мийного засобу. В кінці варто злегка віджати одяг, але не скручувати, щоб не деформувати. Після цього покладіть на решітку для сушіння.

Одяг з декором

Якщо на вашому одязі є вишивка, мереживо, бісер і паєтки, то не можна використовувати машинне прання. Мереживо може порватися при контакті з ґудзиками, гачками та іншими аксесуарами одягу.

Рекомендовано одяг з декором прати вручну або віднести в хімчистку, щоб не пошкодити його.

Шкіряний одяг

В машинці шкіра може зменшитись під впливом води та поверхня може деформуватися і "зім'ятися".

Зокрема, окремі плями на такому одязі можна почистити вологою ганчіркою, а весь одяг можна очистити спеціальним засобом для догляду за шкірою.

Куртки та костюми

Прати пальто, піджаки, костюми і речей з підплічниками в пральній машині не варто. В результаті вони будуть деформовані, тому краще здати їх в хімчистку.