Який одяг не можна класти в пральну машину: сильно пошкодиться

Є деякі речі, які категорично заборонено прати в пральній машині. На жаль, більшість згадує про це тоді, коли улюблене вбрання стає вже зіпсованим та непридатним до використання.
Про це пише 5-Minute Crafts.
Якщо ви не знаєте, чи можна класти ту, чи іншу річ у машинку, то перевірте її етикетку. Однак, якщо її немає, то допоможуть наступні поради.
Бейсболки та кепки
Ці головні убори мають каркас, який лише на перший погляд здається міцним. Однак, його може знищити механічне прання, тому кепки і бейсболки зазвичай перуть руками. Віджимати їх також не потрібно, просто дайте зайвій воді стекти.
Бюстгальтери
Під час прання в машинці, бюстгальтери можуть деформуватись та розтягнуться чашки. Варто прати лише вручну.
Потрібно використати холодну воду та м'який засіб для делікатних тканин. В кінці обережно відіжміть бюстгальтер та розкладіть його на рівній поверхні.
Зазначається, що вішати бюстгальтер на сушарку - погана ідея. Це також може деформувати чашки.
Делікатний одяг
Речі з вовни, шовку та кашеміру не можна прати в машинці. Це може деформувати їх навіть після одного циклу прання.
Такий одяг потрібно прати вручну, в теплій воді з використанням м'якого мийного засобу. В кінці варто злегка віджати одяг, але не скручувати, щоб не деформувати. Після цього покладіть на решітку для сушіння.
Одяг з декором
Якщо на вашому одязі є вишивка, мереживо, бісер і паєтки, то не можна використовувати машинне прання. Мереживо може порватися при контакті з ґудзиками, гачками та іншими аксесуарами одягу.
Рекомендовано одяг з декором прати вручну або віднести в хімчистку, щоб не пошкодити його.
Шкіряний одяг
В машинці шкіра може зменшитись під впливом води та поверхня може деформуватися і "зім'ятися".
Зокрема, окремі плями на такому одязі можна почистити вологою ганчіркою, а весь одяг можна очистити спеціальним засобом для догляду за шкірою.
Куртки та костюми
Прати пальто, піджаки, костюми і речей з підплічниками в пральній машині не варто. В результаті вони будуть деформовані, тому краще здати їх в хімчистку.
Раніше ми повідомляли, що потрібно робити з пральною машиною регулярно, щоб позбутися багатьох проблем.
Також ми писали, чому не варто прати в машині за температури 40 градусів.