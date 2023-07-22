Який макіяж може візуально додати 10 років: не робіть цих помилок

Матовий фініш

Багато навмисно прибирають сяяння на обличчі, адже думають, що воно надає жирного блиску. Однак, це не так. Все тому, що в міру зволожена шкіра додасть пружності і свіжості шкірі, тоді як матове покриття підкреслить всі недоліки.

Макіяж з матовим фінішем (фото: freepik)

Невдало підібраний тональний

Важливо, щоб тональний крем був такого ж кольору, як і шкіра обличчя. Зокрема, покриття не слід наносити надто щільно, щоб не отримати ефект "маски". Тоді на шкірі буде видно всі недоліки.

Невдало підібраний тон зіпсує весь макіяж (фото: freepik)

Темні брови

Раніше в моді були темні брови. Однак, це в минулому, адже зараз варто надавати перевагу природності. Краще обирати такі тони, які відтінять волоски на бровах, а не намалюють їх.

Темні брови зіпсують весь макіяж (фото: pinterest)

Темні відтінки помади

Якщо ви не хочете ненароком додати собі плюс 10 років, то з темними відтінками помади потрібно бути вкрай обережними.

Важливо пам'ятати, що контур губ не має бути занадто темним, адже він дуже старить обличчя.

Темні відтінки помади зіпсують весь макіяж (фото: freepik)

Перламутрові тіні

Запам'ятайте, що тіні з перламутровим ефектом підкреслюють усі зморшки навколо очей. Тому їх не варто використовувати, особливо для щоденного макіяжу. Краще надати перевагу матовим розсипчастим тіням.

Перламутрові тіні додають віку (фото: freepik)

Як омолодити обличчя

Після 35 років варто почати більш дбайливо ставитися до шкіри. Пийте більше води, вмивайте обличчя спеціальним молочком або пінкою, не забувайте про зволоження і тоніки перед нанесенням крему. Для омолодження обличчя також варто робити масаж.

Вмиватися потрібно холодною водою і частіше робити фруктові маски. Домашній догляд за обличчям після 50 років полягає в тому, щоб допомогти шкірі зберігати пружність.

Для збереження молодості варто прибрати з раціону алкоголь, фаст-фуд та інші шкідливості продукти. Замість цього варто частіше їсти моркву, мигдаль, темний шоколад, шпинат, помідори, лохину, гарбузове насіння, молоко, сир та петрушку.