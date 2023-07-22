Какой макияж может визуально добавить 10 лет: не делайте этих ошибок

Матовый финиш

Многие намеренно убирают сияние на лице, ведь думают, что оно придает жирный блеск. Однако это не так. Все потому, что в меру увлажненная кожа придаст упругости и свежести коже, в то время как матовое покрытие подчеркнет все недостатки.

Макияж с матовым финишем (фото: freepik)

Неудачно подобранный тональный

Важно, чтобы тональный крем был такого же цвета, как и кожа лица. В частности, покрытие не следует наносить слишком плотно, чтобы не получить эффект "маски". Тогда на коже будут видны все недостатки.

Неудачно подобранный тон испортит весь макияж (фото: freepik)

Темные брови

Раньше в моде были темные брови. Однако, это в прошлом, ведь сейчас следует отдавать предпочтение естественности. Лучше выбирать такие тона, которые оттенят волоски на бровях, а не нарисуют их.

Темные брови испортят весь макияж (фото: pinterest)

Темные оттенки помады

Если вы не хотите невзначай добавить себе плюс 10 лет, то с темными оттенками помады нужно быть крайне осторожными.

Важно помнить, что контур губ не должен быть слишком темным, ведь он очень старит лицо.

Темные оттенки помады испортят весь макияж (фото: freepik)

Перламутровые тени

Запомните, что тени с перламутровым эффектом подчеркивают все морщинки вокруг глаз. Поэтому их не следует использовать, особенно для ежедневного макияжа. Лучше отдать предпочтение матовым рассыпчатым теням.

Перламутровые тени прибавляют возрасту (фото: freepik)

Как омолодить лицо

После 35 лет следует начать более бережно относиться к коже. Пейте больше воды, умывайте лицо специальным молочком или пенкой, не забывайте об увлажнении и тониках перед нанесением крема. Для омоложения лица также следует делать массаж.

Умываться нужно холодной водой и почаще делать фруктовые маски. Домашний уход за лицом после 50 лет состоит в том, чтобы помочь коже сохранять упругость.

Для сохранения молодости следует убрать из рациона алкоголь, фаст-фуд и другие вредные продукты. Вместо этого следует чаще есть морковь, миндаль, темный шоколад, шпинат, помидоры, голубику, тыквенные семена, молоко, творог и петрушку.