Який колір взуття наймодніший осінню 2024: стильні образи з ботильйонами та чоботами

Восени більшість модниць повертаються до стриманих кольорів в одязі та взутті. Однак модні блогери радять замінити класичний чорний цього сезону на більш актуальний відтінок - коричневий.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому коричневе взуття стало найтрендовішим восени 2024 року.
Цей відтінок - один із трендів 2024 року, його навіть називають новим чорним. Цей колись непопулярний колір раптово став одним із найбажаніших серед модниць.
Кольорова палітра на осінь - від земляних відтінків до розкішних шоколадно-коричневих. Однак орієнтуватися потрібно на речі у своєму базовому гардеробі та той колір, який вам найбільше подобається.
Коричневе взуття надає образу своєрідної розкоші, а також поєднується з різними текстурами. Це може бути трендова замша, м'яка шкіра, зухвалий лак і навіть оздоблення з тисненням під крокодила.
У поєднанні з брюками або джинсами коричневі ботильйони є ключовою особливістю цього сезону, ідеально поєднуючись із повсякденними та святковими образами.
Найпопулярніші моделі взуття на осінь 2024 року: лофери, балетки, ботильйони, чоботи до коліна, замшеві чоботи, взуття на підборах.
Для теплих днів пригляньте балетки із замші насиченого шоколадного відтінку. Носити їх можна з синіми джинсами, базовими футболками та піджаками. Доповнить образ містка сумка із замші такого ж кольору.
Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/leasy_inparis)
Замшеві лофери коричневого відтінку теж підкорили серця модниць. Особливо гарно вони виглядають з піджаками із замші та білими джинсами.
Лук із лоферами (фото: instagram.com/georgia_3.0)
Також можна приглянути більш закриті лофери на масивній підошві та з пряжками. Вони добре поєднуються з довгими спідницями та короткими куртками-бомберами.
Образ на осінь (фото: instagram.com/emilie_tla)
Різні варіанти коричневих ботильйонів - як зі шкіри, так і замші - також актуальні на осінь. Носити їх можна з джинсами та брюками, довгими пальтами та короткими дублянками.
Варіанти цибулі з ботильйонами (колаж: РБК-Україна)
Для прохолодніших днів пригляньте чоботи до коліна в коричневому відтінку. Поєднувати їх можна зі спідницями міні, светрами та шубами зі штучного хутра.
Образ на осінь 2024 (фото: instagram.com/lucywilliams02)
Раніше ми розповіли, який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені.
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Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Lucy Williams, Julie, GEORGIA.