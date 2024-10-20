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Який колір взуття наймодніший осінню 2024: стильні образи з ботильйонами та чоботами

Коричневе взуття в тренді (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени більшість модниць повертаються до стриманих кольорів в одязі та взутті. Однак модні блогери радять замінити класичний чорний цього сезону на більш актуальний відтінок - коричневий.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому коричневе взуття стало найтрендовішим восени 2024 року.

Цей відтінок - один із трендів 2024 року, його навіть називають новим чорним. Цей колись непопулярний колір раптово став одним із найбажаніших серед модниць.

Кольорова палітра на осінь - від земляних відтінків до розкішних шоколадно-коричневих. Однак орієнтуватися потрібно на речі у своєму базовому гардеробі та той колір, який вам найбільше подобається.

Коричневе взуття надає образу своєрідної розкоші, а також поєднується з різними текстурами. Це може бути трендова замша, м'яка шкіра, зухвалий лак і навіть оздоблення з тисненням під крокодила.

У поєднанні з брюками або джинсами коричневі ботильйони є ключовою особливістю цього сезону, ідеально поєднуючись із повсякденними та святковими образами.

Найпопулярніші моделі взуття на осінь 2024 року: лофери, балетки, ботильйони, чоботи до коліна, замшеві чоботи, взуття на підборах.

З чим носити коричневе взуття восени 2024

Для теплих днів пригляньте балетки із замші насиченого шоколадного відтінку. Носити їх можна з синіми джинсами, базовими футболками та піджаками. Доповнить образ містка сумка із замші такого ж кольору.

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Замшеві лофери коричневого відтінку теж підкорили серця модниць. Особливо гарно вони виглядають з піджаками із замші та білими джинсами.

Лук із лоферами (фото: instagram.com/georgia_3.0)

Також можна приглянути більш закриті лофери на масивній підошві та з пряжками. Вони добре поєднуються з довгими спідницями та короткими куртками-бомберами.

Образ на осінь (фото: instagram.com/emilie_tla)

Різні варіанти коричневих ботильйонів - як зі шкіри, так і замші - також актуальні на осінь. Носити їх можна з джинсами та брюками, довгими пальтами та короткими дублянками.

Варіанти цибулі з ботильйонами (колаж: РБК-Україна)

Для прохолодніших днів пригляньте чоботи до коліна в коричневому відтінку. Поєднувати їх можна зі спідницями міні, светрами та шубами зі штучного хутра.

Образ на осінь 2024 (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Раніше ми розповіли, який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені.

Також читайте, що носити восени, коли на вулиці плюс 15 градусів.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Lucy Williams, Julie, GEORGIA.

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