Який колір вашої аури відповідно до знака Зодіаку? У Раків - срібний, у Скорпіонів - індиго

Кожен колір наділений певним символізмом, що відображає низку характеристик. Завдяки цьому можна дізнатися про людину та її дії набагато більше.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World пропонує дізнатися, який колір аури має кожен знак Зодіаку.
Овен - пристрасний та сміливий знак Зодіаку, якому від природи пасує цей колір. Це пояснюється тим, що ви маєте високий рівень енергії.
Колір вашої аури означає, що ви маєте цілющу енергію, зосереджену навколо комфорту. Ви обожнюєте стабільність та впевненість, і зелений найкраще це відображає.
Це яскравий колір, який символізує вашу соціальність. Жовтий часто виражає впевненість та екстравертність людини, показуючи, що вона має активну життєву позицію.
Цей колір зазвичай пов’язаний з емпатією, духовністю та високими емоціями. Срібло також асоціюється з Місяцем - правлячою планетою цього знака.
Це ваш колір, адже ви маєте лідерську особистість. Фіолетові аури часто означають любов до розкоші та асоціюються з творчими знаками.
Це дуже логічний колір, який вказує на знання і мудрість. Він також має спокійний тон, що відображає вашу сутність, адже ви добре справляєтеся зі стресом.
Це ваш колір, оскільки ви розумні та різнобічно талановиті. Фіолетовий символізує ваш світський розум і природну витонченість.
Цей тон зазвичай асоціюється з людьми, які є дуже духовними. Ваша природна інтуїція та інтерес до містики роблять колір вашої аури саме таким.
Цей колір асоціюється з творчими особистостями, які мають багато енергії. Помаранчевий найчастіше мають оптимістичні люди, готові до спонтанних пригод і викликів.
Він вказує на вашу дисциплінованість, силу волі та трудову етику. Ви залишаєтеся сильними та цілеспрямованими, коли йдеться про досягнення цілей.
Цей колір асоціюється з людьми, які відрізняються вільним духом. Бірюзовий також пов’язаний зі знаннями, що ідеально підходить вашому знаку.
Це колір романтики та кохання. Ви маєте глибоку емоційну інтуїцію, турбуєтесь про інших і є безнадійним романтиком, і це все супроводжується саме такою ніжною аурою.
Ще ми писали про знаки Зодіаку, яким варто навчитися більше довіряти Всесвіту.
Також дізнайтесь, якої звички слід позбутися кожному знаку Зодіаку, аби бути щасливим у стосунках.