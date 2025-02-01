Какой цвет вашей ауры в соответствии со знаком Зодиака? У Раков - серебряный, у Скорпионов - индиго

Каждый цвет наделен определенным символизмом, отражающим ряд характеристик. Благодаря этому можно узнать о человеке и его действиях гораздо больше.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World предлагает узнать, какой цвет ауры имеет каждый знак Зодиака.
Овен - страстный и смелый знак Зодиака, которому от природы подходит этот цвет. Это объясняется тем, что вы имеете высокий уровень энергии.
Цвет вашей ауры означает, что вы имеете целебную энергию, сосредоточенную вокруг комфорта. Вы обожаете стабильность и уверенность, и зеленый лучше всего это отражает.
Это яркий цвет, который символизирует вашу социальность. Желтый часто выражает уверенность и экстравертность человека, показывая, что он имеет активную жизненную позицию.
Этот цвет обычно связан с эмпатией, духовностью и высокими эмоциями. Серебро также ассоциируется с Луной - правящей планетой этого знака.
Это ваш цвет, ведь вы имеете лидерскую личность. Фиолетовые ауры часто означают любовь к роскоши и ассоциируются с творческими знаками.
Это очень логичный цвет, который указывает на знания и мудрость. Он также имеет спокойный тон, что отражает вашу сущность, ведь вы хорошо справляетесь со стрессом.
Это ваш цвет, поскольку вы умны и разносторонне талантливы. Фиолетовый символизирует ваш светский ум и естественную утонченность.
Этот тон обычно ассоциируется с людьми, которые являются очень духовными. Ваша природная интуиция и интерес к мистике делают цвет вашей ауры именно таким.
Этот цвет ассоциируется с творческими личностями, которые имеют много энергии. Оранжевый чаще всего имеют оптимистичные люди, готовые к спонтанным приключениям и вызовам.
Он указывает на вашу дисциплинированность, силу воли и трудовую этику. Вы остаетесь сильными и целеустремленными, когда речь идет о достижении целей.
Этот цвет ассоциируется с людьми, которые отличаются свободным духом. Бирюзовый также связан со знаниями, что идеально подходит вашему знаку.
Это цвет романтики и любви. Вы обладаете глубокой эмоциональной интуицией, заботитесь о других и являетесь безнадежным романтиком, и это все сопровождается именно такой нежной аурой.