Какой цвет вашей ауры в соответствии со знаком Зодиака? У Раков - серебряный, у Скорпионов - индиго

Овен - красный

Овен - страстный и смелый знак Зодиака, которому от природы подходит этот цвет. Это объясняется тем, что вы имеете высокий уровень энергии.

Телец - зеленый

Цвет вашей ауры означает, что вы имеете целебную энергию, сосредоточенную вокруг комфорта. Вы обожаете стабильность и уверенность, и зеленый лучше всего это отражает.

Близнецы - желтый

Это яркий цвет, который символизирует вашу социальность. Желтый часто выражает уверенность и экстравертность человека, показывая, что он имеет активную жизненную позицию.

Рак - серебряный

Этот цвет обычно связан с эмпатией, духовностью и высокими эмоциями. Серебро также ассоциируется с Луной - правящей планетой этого знака.

Лев - фиолетовый

Это ваш цвет, ведь вы имеете лидерскую личность. Фиолетовые ауры часто означают любовь к роскоши и ассоциируются с творческими знаками.

Дева - синий

Это очень логичный цвет, который указывает на знания и мудрость. Он также имеет спокойный тон, что отражает вашу сущность, ведь вы хорошо справляетесь со стрессом.

Весы - фиолетовый

Это ваш цвет, поскольку вы умны и разносторонне талантливы. Фиолетовый символизирует ваш светский ум и естественную утонченность.

Скорпион - индиго

Этот тон обычно ассоциируется с людьми, которые являются очень духовными. Ваша природная интуиция и интерес к мистике делают цвет вашей ауры именно таким.

Стрелец - оранжевый

Этот цвет ассоциируется с творческими личностями, которые имеют много энергии. Оранжевый чаще всего имеют оптимистичные люди, готовые к спонтанным приключениям и вызовам.

Козерог - цвет загара

Он указывает на вашу дисциплинированность, силу воли и трудовую этику. Вы остаетесь сильными и целеустремленными, когда речь идет о достижении целей.

Водолей - бирюзовый

Этот цвет ассоциируется с людьми, которые отличаются свободным духом. Бирюзовый также связан со знаниями, что идеально подходит вашему знаку.

Рыбы - розовый

Это цвет романтики и любви. Вы обладаете глубокой эмоциональной интуицией, заботитесь о других и являетесь безнадежным романтиком, и это все сопровождается именно такой нежной аурой.