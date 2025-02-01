Який колір вашої аури відповідно до знака Зодіаку? У Раків - срібний, у Скорпіонів - індиго
Кожен колір наділений певним символізмом, що відображає низку характеристик. Завдяки цьому можна дізнатися про людину та її дії набагато більше.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World пропонує дізнатися, який колір аури має кожен знак Зодіаку.
Овен - червоний
Овен - пристрасний та сміливий знак Зодіаку, якому від природи пасує цей колір. Це пояснюється тим, що ви маєте високий рівень енергії.
Телець - зелений
Колір вашої аури означає, що ви маєте цілющу енергію, зосереджену навколо комфорту. Ви обожнюєте стабільність та впевненість, і зелений найкраще це відображає.
Близнюки - жовтий
Це яскравий колір, який символізує вашу соціальність. Жовтий часто виражає впевненість та екстравертність людини, показуючи, що вона має активну життєву позицію.
Рак - срібний
Цей колір зазвичай пов’язаний з емпатією, духовністю та високими емоціями. Срібло також асоціюється з Місяцем - правлячою планетою цього знака.
Лев - фіолетовий
Це ваш колір, адже ви маєте лідерську особистість. Фіолетові аури часто означають любов до розкоші та асоціюються з творчими знаками.
Діва - синій
Це дуже логічний колір, який вказує на знання і мудрість. Він також має спокійний тон, що відображає вашу сутність, адже ви добре справляєтеся зі стресом.
Терези - фіолетовий
Це ваш колір, оскільки ви розумні та різнобічно талановиті. Фіолетовий символізує ваш світський розум і природну витонченість.
Скорпіон - індиго
Цей тон зазвичай асоціюється з людьми, які є дуже духовними. Ваша природна інтуїція та інтерес до містики роблять колір вашої аури саме таким.
Стрілець - помаранчевий
Цей колір асоціюється з творчими особистостями, які мають багато енергії. Помаранчевий найчастіше мають оптимістичні люди, готові до спонтанних пригод і викликів.
Козоріг - колір засмаги
Він вказує на вашу дисциплінованість, силу волі та трудову етику. Ви залишаєтеся сильними та цілеспрямованими, коли йдеться про досягнення цілей.
Водолій - бірюзовий
Цей колір асоціюється з людьми, які відрізняються вільним духом. Бірюзовий також пов’язаний зі знаннями, що ідеально підходить вашому знаку.
Риби - рожевий
Це колір романтики та кохання. Ви маєте глибоку емоційну інтуїцію, турбуєтесь про інших і є безнадійним романтиком, і це все супроводжується саме такою ніжною аурою.
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