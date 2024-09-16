Який колір додати до свого базового осіннього гардеробу, щоб бути найстильнішою (фото)

Навіть швидко переглянувши стрічку в соцмережах, можна побачити, що модні інфлюенсери все частіше віддають перевагу насиченому червоному відтінку. Крім того, такі відомі бренди як Stella McCartney, Bottega Veneta, Victoria Beckham, Alexander McQueen, Prada також не раз демонстрували у своїх колекціях одяг, взуття та аксесуари червоного кольору.

Червоний відтінок у тренді (фото: instagram.com/sasha.mei)

Не обов'язково з ніг до голови одягатися у все червоне - total red look краще залишити для важливих заходів. Підберіть одну річ, яка стане акцентом в образі, наприклад светр або кардиган.

Зверніть увагу на червоний відтінок (фото: instagram.com/sasha.mei)

Можна розбавити образ червоною сорочкою: надягайте довгу спідницю, класичні лофери та яскравий верх.

Варіант для прогулянки (фото: instagram.com/brittanybathgate)

Стильний діловий образ: надягайте чорні бермуди, червоний светр та мюлі на невеликому підборі. Доповніть лук сонцезахисними окулярами та непомітними прикрасами.

Лук в офіс на дуже теплу (фото: instagram.com/sobalera)

Якщо ви не сильно любите цей відтінок, але все ж таки хочете бути стильною, розбавте гардероб аксесуаром або взуттям в червоній кольоровій гамі. Це може бути сумочка-клатч, місткий шопер або туфлі-човники.

Варіант із акцентом (фото: instagram.com/deborabrosa)

Додайте стильний аксесуар або взуття (колаж: РБК-Україна)

Ще один спосіб виділитися, якщо ви не боїтеся експериментів, - червоні колготки. Одягайте чорний лонгслів, шорти та шкіряну куртку-косуху. А розбавлять цей образ яскраві колготки.

Стильний образ на кожен день (фото: instagram.com/lucywilliams02)

З червоним верхом також поєднуються речі з деніму. Це може бути блакитна джинсова спідниця з розрізом, штани кльош або ж укорочені джинси.

Варіант на осінь із джинсами (фото: колаж: РБК-Україна)

Червоні речі та аксесуари можна поєднувати з іншими трендами: леопардовим принтом, замшею, широкими трендовими джинсами тощо.



Тренди осені 2024 року (колаж: РБК-Україна)