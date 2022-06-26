Как долго можно хранить бензин в канистре: не пренебрегайте важными правилами

Дефицит топлива в Украине заставил многих водителей снова вспомнить о возможности использования канистры. Кто-то запасал топливо в дальнюю дорогу, а кто-то делал запас, чтобы не стоять в огромных очередях.

Можно ли хранить бензин в канистре долго и какие правила хранения нужно соблюдать обязательно - читайте в материале ниже.

Срок хранения бензина в канистре

У бензина также есть срок хранения - до 12 месяцев. Топливо по истечении этого срока не скиснет, а начнет окисляться. Со временем в таком бензине начинают исчезать летучие фракции, а присадки начинают распадаться и создавать осадок.

Как топливо такой бензин уже не годится, поэтому хранить его более 1 года не рекомендуется стандартами ГОСТ.

Кроме того, высокие температуры и контакт с воздухом, сокращают срок годности топлива еще на несколько месяцев.

Существуют марки бензина, которые могут храниться до 5 лет. Однако встретить такое топливо можно только на складах Государственного резерва.

А что будет с машиной после испорченного бензина?

Окисление бензина приводит к образованию смолистых веществ. Во время работы двигателя они начинают откладываться на деталях топливной системы. Длительное хранение также приводит к распаду присадок и снижению октанового числа.

Самое простое, что будет с машиной, если ее заправить таким бензином - она не заведется. Можно попробовать запустить автомобиль на небольшой порции свежего топлива, а после прогрева добавить "просроченное".

Но даже после того, как двигатель заведется, могут быть другие проблемы. Снижение октанового числа приведет к "стуку пальцев", появится больше нагара, а тонкие каналы топливной системы быстро засоряться. А значит - придется ехать на СТО.

Как правильно хранить бензин

Помните, что бензин просто катастрофически не любит жару. Поэтому лучшим местом для вашей канистры станет смотровая яма в гараже или погреб. Там должно быть прохладно и темно.

Хранить бензин можно только в герметичной непрозрачной таре - стандартные металлические канистры.

В пластиковых канистрах тоже можно хранить, но не более 3-6 месяцев и использовать только герметические и качественные емкости. Так как топливо в них может накапливать статический заряд и контактировать с пластиком.

Еще нюанс. Со временем бензин разъедает резиновую прокладку, и емкость перестанет быть герметичной. Эту прокладку нужно периодически менять.

У металлической канистры есть еще одна печаль - ржавчина. Если есть хоть малейший намек - не используйте такую канистру, она может потечь в любой момент и приведет к опасной ситуации.

Что же делать с просроченным бензином

Заливать в бензобак такой бензин эксперты однозначно не рекомендуют. В случае крайней необходимости можно смешать старый бензин со свежим в соотношении 1:3.

Но если ситуация не критическая, то используйте просроченный бензин только для технических целей.