Який чай не можна пити при вагітності: рекомендації майбутнім мамам

Чи можна пити чай при вагітності

Насамперед не всі чаї вважаються безпечними під час вагітності. В той час, як споживання деяких видів чаю можна зменшити, від інших краще повністю відмовитися протягом всієї вагітності - і не тільки через вміст кофеїну.

Кофеїновмісні продукти все ще можуть бути в раціоні протягом вагітності, але норма кофеїну - не більше 200 мг на день. Жінкам, які особливо чутливі до кофеїну, краще вживати не більше 100 мг кофеїну на день. Регулярне вживання більшої кількості кофеїну може збільшити ризик ускладнень під час вагітності.

Попри те, що споживання кофеїну під час вагітності необхідно зменшити, кофеїновмісні види чаю, такі як чорний, зелений, білий, матчу та масала, зазвичай вважаються безпечними в помірних кількостях.

Кожен з них містить приблизно таку кількість кофеїну на чашку (240 мл):

Чорний чай: 47-53 мг

Зелений чай: 29-49 мг

Білий чай: 25-50 мг

Матча: 60-80 мг

Масала: 47-53 мг

Чай улун: 38-58 мг

Чорний чай можна пити, не перевищуючи норму кофеїну (ілюстрація: Freepik)

Перевірте етикетку з інгредієнтами на пачці, щоб дізнатися, скільки кофеїну міститься в тому чи іншому сорті чаю.

Який чай краще не пити

Трав'яні чаї виготовляються із сушених фруктів, квітів, спецій або трав і тому не містять кофеїну.

Однак деякі трави, що використовуються в трав'яному чаї, також можуть бути потенційно небезпечними, якщо вживати їх у великій кількості під час вагітності; особливо в період з 1 по 12 тиждень (перший триместр) через побічних ефектів - можуть викликати передчасне скорочення матки.

Варто уникати трав'яного чаю, в складі якого є:

фенхель;

пажитник;

шавлія;

вербена;

бурачок;

м'ята пенніроял;

м'ята перцева;

солодка;

чебрець;

собача кропива;

любисток;

синій кохош;

чорний кохош;

ладан;

ромашка;

женьшень;

материнка;

календула.

Який чай можна пити під час вагітності

Більшість кофеїновмісних чаїв вважаються безпечними для вживання під час вагітності, якщо вони не призводять до того, що загальне добове споживання кофеїну в організмі жінки перевищує 200 мг.

З листям малини - цей чай вважається цілком безпечним, і вважається, що він скорочує перейми і допомагає підготувати матку до пологів. Однак щодо того, чи вживати малиновий чай протягом всього періоду вагітності, чи лише в другому і третьому триместрі думки різні. Більшість наполягає, що ліпше лише в другому та третьому.

- цей чай вважається цілком безпечним, і вважається, що він скорочує перейми і допомагає підготувати матку до пологів. Однак щодо того, чи вживати малиновий чай протягом всього періоду вагітності, чи лише в другому і третьому триместрі думки різні. Більшість наполягає, що ліпше лише в другому та третьому. Імбирний чай - імбир є одним з найбільш вивчених рослинних засобів під час вагітності і вважається цілком безпечним. Дослідження показують, що він зменшує нудоту і блювоту, але його доза не повинна перевищувати 1 грама на день.

- імбир є одним з найбільш вивчених рослинних засобів під час вагітності і вважається цілком безпечним. Дослідження показують, що він зменшує нудоту і блювоту, але його доза не повинна перевищувати 1 грама на день. Меліса - цей чай вважається цілком безпечним і часто використовується для зняття тривоги, дратівливості та безсоння.

Проте слід пам’ятати про можливість індивідуальної реакції і не нехтувати порадами лікаря, адже процес вагітності може протікати по-різному.