В який час найгірше тренуватися: зранку, в обід чи ввечері

Коли не варто тренуватись

Ранкові тренування - це чудово і є частиною розкладу для більшості фанатів фітнесу. Але вправи на світанку всього за кілька хвилин після того, як ви прокинулися, насправді можуть бути дуже шкідливими.

Тренер Калеб Баке розповів, що вашому тілу потрібен достатній час, щоб розслабитися після того, як ви провели весь цей час у нерухомому стані під час сну.

Тілу може не вистачати поживних речовин і енергії, щоб працювати з максимальною ефективністю. Крім того, ви піддаєтеся підвищеному ризику отримати травму, коли тіло все ще перебуває в напівсплячому режимі.

Найкраще дати собі трохи додаткового часу щоранку, щоб увійти в динамічну розминку та з’їсти що-небудь перед тренуванням.

Важливо також не займатися спортом надто близько до сну.

"Інтенсивні фізичні вправи природним чином пробуджують ваше тіло, прискорюючи пульс", - додав експерт.

Коли ще не можна тренуватись

Під час будь-якої хвороби варто дати своєму тілу відпочити та відновитися. Ви не тільки не скоротите власне одужання, але й можете заразити інших.

До того ж, якщо у вас сидяча робота, то перше, що ви, напевно, захочете зробити після завершення дня, це порухатися. Однак, сидіння в статичній позі зменшує здатність фасцій стабілізувати суглоби.

Напруга та стиснення, викликані сидінням, змінюють здатність тіла ефективно рухатися.

Окрім того, тренування на голодний шлунок призведе до сильного виснаження та втоми. Перекуси перед тренуванням мають вирішальне значення для отримання необхідної енергії для інтенсивних вправ.

Якщо ви не змогли виспатися шість-сім годин, у ваших інтересах відкласти тренування на день, коли ви будете більше бадьорі. Слідкуйте за ознаками втоми. Майже завжди краще поспати, а не тренуватися.

Якщо ваше тіло вказує на те, що вам потрібен відпочинок, то він вам потрібний і не варто виснажувати його.