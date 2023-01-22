UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В який час не можна пересаджувати кімнатні рослини: про це часто забувають

Як правильно пересаджувати рослини (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильна пересадка кімнатних рослин забезпечить вашим вазонам активний ріст і цвітіння. Але важливо враховувати багато нюансів.

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли не можна пересаджувати рослини

Так, від пересадки потрібно утриматися, коли рослина перебуває у стані спокою. Цей період, як правило, припадає на осінні та зимові місяці.

Крім цього, не поспішайте бігти за новим горщиком та землею, якщо після покупки вазону ще не минуло 15-20 днів.

Не варто турбувати рослину в тому випадку, якщо вона захворіла. Для початку вилікуйте квітку, адже пересадка - додатковий стрес, з яким вона може не впоратися.

Це правило діє і в тому випадку, якщо ви виявили, що квітка вражена комахами-шкідниками.

Також постарайтеся перенести пересадку рослини в період цвітіння, адже в цей час вона віддає всі сили на розвиток суцвіть і плодів.

До пересадки рослин треба ставитися уважно (фото: freepik)

Важливі правила пересадки

Дренаж і отвори на дні вазона - обов'язкові. Не нехтуйте цим.

Горщик може бути пластиковим чи глиняним - це не принципово. Але рослини з міцною і важкою верхньою частиною краще садити у важкі горщики, які не будуть перевертатися.

Новий горщик має бути на кілька сантиметрів більший в діаметрі за той, з якого рослина виросла. Не варто садити "на виріст", розраховуючи, що квітка з часом розростеться і вам не треба буде часто її пересаджувати. Велика кількість зайвого ґрунту і вологи може спровокувати загнивання коріння.

Після пересадки у новий зволожений ґрунт треба дати рослини відпочити і не переставляти зайвий раз.

Завжди враховуйте, в який ґрунт садите. Наприклад, фіалкам треба торф'яний ґрунт, а кактусам і сукулентам - піщаний. Грунт з написом "універсальний" підійде непримхливим рослинам, таким як хлорофітум чи сансев'єрія.

Раніше ми писали, як зробити, щоб орхідея активно квітнула і росла.

Також читайте, як виростити на підвіконні оливкове дерево.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огородкомнатные растения