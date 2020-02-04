Киву застукали за перепиской с Жириновским: разгорается скандал

Илья Кива не может ни дня без скандала. На этот раз члена партии "Опозиционная платформа за жизнь" застукали в Верховной Раде за перепиской со скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

Судя по переписке, Кива звонил Жириновскому день назад, но тот не мог ответить и написал ему текстовое сообщение. Украинский нардеп поинтересовался здоровьем российского депутата и попросил его перезвонить, когда будет такая возможность. Об этом сообщает TK Media.

Илья Кива попался на переписке с Жириновским (YouTube)

После этого Кива решил отправить Жириновскому еще одно SMS. В нем он начал жаловаться на премьер-министра Украины и обзывать его матерными словами.

"В Раду пришел го*ик-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли и с этими пид***ми шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету", - писал Кива.

Судя по видео, не ясно отправил ли Илья Кива это сообщение или нет.

Скриншот из видео

Позже Илья Кива прокомментировал для журналиста свою переписку с российским депутатом Госдумы.

"Это был Дед Мороз. А кто вы думаете это такой?" - сказал Кива.

Нардеп всячески пытался уйти от ответа и сказал, что ему нужно пересмотреть переписку, так как ее было у него очень много утром.

"Госдума России, а что? Нам же нужно восстанавливать отношения и возвращать территорию!". - сказал одиозный Кива.