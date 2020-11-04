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Киву под Радой назвали "быком": видео перепалки с протестующими

Автор: Styler

Илья Кива устроил перепалку под Радой

Илья Кива, народный депутат от "Оппозиционного блока - За жизнь", устроил перепалку с протестующими "евробляхерами" под стенами Верховной Рады. Инцидент произошел в среду, 4 ноября.

Судя по всему, демонстранты выразили нардепу недовольство тем, что он не разговаривает на украинском языке. Видео общения на повышенных тонах опубликовал "Pavlovsky News" на своей странице в Facebook.

В толпе водителей автомобилей с иностранной регистрацией, которые вышли на митинг, Кива сказал, что он общается на том языке, на котором ему удобно. После этого он вышел из толпы, но нардепа обвинили в том, что тот толкнул женщину.

"Бык, прет и все", - сказал, кто-то в толпе протестующих.

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"Ты дурень", - парировал Кива и ушел под крики: "Ганьба".

Илья Кива повздорил с протестующими под Верховной Радой (видео: facebook.com/pavlovskynews)

Напомним, вчера, 3 ноября, Кива повздорил с журналисткой Bihus.info возле входа в Верховную Раду. Девушка подошла к нардепу и задала ему вопрос о том, как он отпраздновал отмену Конституционным судом е-декларирования.

На что Кива сильно возмутился и вместо ответа начал рассказывать, что думает о владельце издания, в котором работает журналистка. Он также использовал нецензурную лексику.

Ранее Илья Кива жестко опозорился с квартирой в Киеве. Он рассказал, почему не указал в декларации квартиру в столице.

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Новости Украины Верховная РадаИлья Кива