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Дети

В Киеве пьяный отец на прогулке потерял двоих детей

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 9 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения на прогулке потерял своих двух несовершеннолетних детей. Это произошло в парке Партизанской славы.

О ситуации сообщили на странице dtp.kiev.ua.

Дети какое-то время гуляли совсем одни, отец вернулся к ним только после скандала.

"В Киеве в парке партизанской славы пьяный отец, гуляя, потерял двух малолетних детей. Мальчика и девочку. Несколько десятков минут 10 гуляли одни, отец подошел лишь, когда по парку начался кипиш. Вызвали мать, говорят, на работе. Мораль: не теряйте по возможности детей в парках, если несложно", - написал автор поста в соцсети.

В Киеве мужчина потерял детей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы отметили, что хорошо, что отец все-таки нашелся.

  • Уже нашелся папа.
  • Бедные дети. И таких очень много.
  • Как в песне, папа, есть не мама!
  • Да, такому папе больше не стоит доверять детей.

Также мы писали о том, что под Хмельницким женщина вытащила из огня двух чужих детей. После этого она получила от местных спасателей медаль "Герой-спасатель", икону Богородицы и ценный подарок за героизм, мужество и отвагу.

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