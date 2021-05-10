RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві п'яний батько на прогулянці втратив двох дітей

Автор: Людмила Жукова

У Києві 9 травня чоловік у стані алкогольного сп'яніння на прогулянці загубив своїх двох неповнолітніх дітей. Це сталося в парку Партизанської слави.

Про ситуацію повідомили на сторінці dtp.kiev.ua.

Діти якийсь час гуляли зовсім одні, батько повернувся до них тільки після скандалу.

"У Києві в парку Партизанської слави п'яний батько, гуляючи, загубив двох малолітніх дітей. Хлопчика і дівчинку. Кілька десятків хвилин 10 гуляли одні, батько підійшов лише, коли по парку почався Кіпіш. Викликали матір, кажуть, на роботі. Мораль: не втрачайте по можливості дітей в парках, якщо нескладно", - написав автор поста в соцмережі.

У Києві чоловік загубив дітей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарях українці відзначили, що добре, що батько все-таки знайшовся.

  • Вже знайшовся тато.
  • Бідні діти. І таких дуже багато.
  • Як у пісні, тато, є не мама!
  • Так, такому татові більше не варто довіряти дітей.

Також ми писали про те, що під Хмельницьким жінка витягла з вогню двох чужих дітей. Після цього вона отримала від місцевих рятувальників медаль" Герой-рятувальник", ікону Богородиці і цінний подарунок за героїзм, мужність і відвагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київпреступления