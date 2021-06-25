Кива рассказал в эфире росТВ о "процветающем фашизме" в Украине: "зигующие толпы" (видео)

Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал себя чуть ли не жертвой нацистского режима, которого преследуют как лидера "антифашистского движения".

"Это сегодня реалии Украины. Я говорю: Украина сегодня - это фашистское государство. Вы посмотрите: зигующие ходящие толпы по нашим городам нацисты остаются безнаказанны. А те люди, которые чтут память..." - рассказал Кива.

Кива в эфире росТВ назвал Украину фашистским государством (фото: скриншот с видео)

Он заявил, что его собираются привлечь к криминальной ответственности за демонстративное нарушение закона о декоммунизации.

"Статья, по которой пытаются меня сегодня привлечь начинается от 5 до 10 лет реального лишения срока... В данном случае статья, которую они применили, она звучит как распространение и пропаганда коммунистической и нацистской символики на территории Украины. Начало статьи - от 5 лет", - сказал одиозный политик.

Кива рассказал российским пропагандистам, будто президент Владимир Зеленский персонально поставил задачу лишить его свободы до Дня Независимости 24 августа "как лидера антифашистского движения, как одного из ключевых игроков оппозиции".

"И у них специально под это нашлась статья. Экспертизы пройдены. Действительно - звезда красной армии. Поэтому они расценивают это как пропаганду. Суд примет решение, и Киву закроют в тюрьму. Как минимум больная часть Украины будет аплодировать Зеленскому, какой он молодец. Фашизм процветает, антифашистов в тюрьму он садит. Вот и все. И на 24-е, на День Независимости, он как раз выполнит поставленную задачу", - поделился размышлениями нардеп.

Посмотреть видео выступления Кивы можно по этой ссылке.

Кива рассказал российским пропагандистам о "процветающем фашизме" в Украине (фото: скриншот с видео)