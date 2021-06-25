Кива розповів в ефірі росТБ про "процвітаючий фашизм" в Україні: "зігуючі натовпи" (відео)

Депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" назвав себе мало не жертвою нацистського режиму, якого переслідують як лідера "антифашистського руху".

"Це сьогодні реалії України. Я кажу: Україна сьогодні - це фашистська держава. Ви подивіться: зігуючі ходячі натовпи по наших містах нацисти залишаються безкарні. А ті люди, які шанують пам'ять..."- розповів Кива.

Ківа в ефірі росТБ назвав Україну фашистською державою (фото: скріншот з відео)

Він заявив, що його збираються притягнути до кримінальної відповідальності за демонстративне порушення закону про декомунізацію.

"Стаття, за якою намагаються мене сьогодні притягти починається від 5 до 10 років реального позбавлення терміну... В даному випадку стаття, яку вони застосували, вона звучить як поширення і пропаганда комуністичної та нацистської символіки на території України. Початок статті - від 5 років", - сказав одіозний політик.

Кива розповів російським пропагандистам, ніби президент Володимир Зеленський персонально поставив завдання позбавити його свободи до Дня Незалежності 24 серпня "як лідера антифашистського руху, як одного з ключових гравців опозиції".

"І у них спеціально під це знайшлася стаття. Експертизи пройдені. Дійсно - зірка червоної армії. Тому вони розцінюють це як пропаганду. Суд прийме рішення, і Киву закриють у в'язниці. Як мінімум хвора частина України аплодуватиме Зеленському, який він молодець. Фашизм процвітає, антифашистів у в'язницю він садить. Ось і все. І на 24-е, на День Незалежності, він саме виконає поставлене завдання", - поділився роздумами нардеп.

Переглянути відео виступу Киви можна за цим посиланням.

Ківа розповів російським пропагандистам про "процвітаючий фашизм" в Україні (фото: скріншот з відео)