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Кива повздорил с журналисткой под Радой: вам место в тюрьме

Автор: Анна Шиканова

Илья Кива устроил нецензурную перепалку под Радой

Народный депутат от "Оппозиционного блока – За жизнь" Илья Кива устроил перепалку с журналисткой Bihus.info возле входа в Верховную Раду. Инцидент произошел во вторник, 3 ноября.

Журналистка подошла к Илье Киеве и задала ему вопрос о том, как он отпраздновал отмену Конституционным судом е-декларирования. На что народный депутат начал возмущаться и вместо ответа он начал рассказывать, что думает о владельце издания, в котором работает журналистка. Детали сообщили в Telegram-канале издания УНИАН.

"Вы представляете, что вашей структурой руководит коррупционер и п**ераст, который обкрадывает государство, не выплачивая налоги, скрывая доходы, и вашему руководителю нужно место в тюрьме", - заявил Илья Кива журналистке.

Девушка отпарировала народному депутату, что там место именно ему.

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"Место в тюрьме вам!" – сказала журналистка.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

Кива поскандалил с журналисткой под Радой

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что Илья Кива попал в грандиозный скандал с квартирой в Киеве. Он забыл указать в декларацию свою недвижимость и объяснил это тем, что там живет его секс-подруга, а не он сам.

Также мы писали о том, что "православный" Кива жестко опозорился из-за конфликта в Карабахе. Нардеп сделал заявление о войне между Турцией и Арменией и призвал поддержать армян.

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