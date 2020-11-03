Ківа посварився з журналісткою під Радою: вам місце в тюрмі

Ілля Ківа влаштував нецензурну перепалку під Радою
Народний депутат від "Опозиційного блоку – За життя" Ілля Ківа влаштував перепалку з журналісткою Bihus.info біля входу у Верховну Раду. Інцидент стався у вівторок, 3 листопада.
Журналістка підійшла до Іллі Киви та поставила йому питання про те, як він відсвяткував скасування Конституційним судом е-декларування. На що народний депутат почав обурюватися і замість відповіді він почав розповідати, що думає про власника видання, в якому працює журналістка. Деталі повідомили в Telegram-каналі видання УНІАН.
"Ви уявляєте, що вашою структурою керує корупціонер і п**ераст, який обкрадає державу, не виплачуючи податки, приховуючи доходи, і вашому керівнику потрібно місце у в'язниці", - заявив Ілля Ківа журналістці.
Дівчина відповіла народному депутату, що там місце саме йому.
"Місце у в'язниці вам!" – сказала журналістка.
Обережно! Відео містить нецензурну лексику!
Ківа поскандалив з журналісткою під Радою
Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що Ілля Ківа втрапив у грандіозний скандал з квартирою в Києві. Він забув вказати у декларації свою нерухомість і пояснив це тим, що там живе його секс-подруга, а не він сам.
Також ми писали про те, що "православний" Ківа жорстко зганьбився через конфлікт в Карабаху. Нардеп зробив заяву про війну між Туреччиною і Вірменією і закликав підтримати вірмен.