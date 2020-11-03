ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ківа посварився з журналісткою під Радою: вам місце в тюрмі

Автор: Анна Шиканова

Ілля Ківа влаштував нецензурну перепалку під Радою

Народний депутат від "Опозиційного блоку – За життя" Ілля Ківа влаштував перепалку з журналісткою Bihus.info біля входу у Верховну Раду. Інцидент стався у вівторок, 3 листопада.

Журналістка підійшла до Іллі Киви та поставила йому питання про те, як він відсвяткував скасування Конституційним судом е-декларування. На що народний депутат почав обурюватися і замість відповіді він почав розповідати, що думає про власника видання, в якому працює журналістка. Деталі повідомили в Telegram-каналі видання УНІАН.

"Ви уявляєте, що вашою структурою керує корупціонер і п**ераст, який обкрадає державу, не виплачуючи податки, приховуючи доходи, і вашому керівнику потрібно місце у в'язниці", - заявив Ілля Ківа журналістці.

Дівчина відповіла народному депутату, що там місце саме йому.

Популярні новини

"Місце у в'язниці вам!" – сказала журналістка.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

Ківа поскандалив з журналісткою під Радою

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що Ілля Ківа втрапив у грандіозний скандал з квартирою в Києві. Він забув вказати у декларації свою нерухомість і пояснив це тим, що там живе його секс-подруга, а не він сам.

Також ми писали про те, що "православний" Ківа жорстко зганьбився через конфлікт в Карабаху. Нардеп зробив заяву про війну між Туреччиною і Вірменією і закликав підтримати вірмен.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ілля Ківаперепалка