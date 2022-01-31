Китайский Новый год в Днепре: где и как будут праздновать

В этой связи с 8:00 3 февраля до 17:00 7 февраля по ул. Баррикадной, от просп. Д. Яворницкого до ул. Шолом-Алейхема будет перекрыто движение транспорта. Кроме того, с 20:00 2 февраля по 17:00 7 февраля по ул. Баррикадная с обеих сторон будет запрещена парковка.

"Днепр - мультиконфессиональный, многонациональный город, где поддерживают интересные культурные события. Поэтому и сейчас поддержали предложение от группы инициаторов отпраздновать в Днепре Китайский Новый год с размахом. Для подготовки мероприятия скоординировали работу всех городских служб. Надеемся, днепрянам и гостям города праздник организаторы подготовили действительно интересную, насыщенную программу", - подчеркнул во время пресс-конференции 31 января начальник управления культуры департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Хорошилов.

В импровизированном Чайна-тауне на Баррикадной будет работать сценическая площадка с театрализованными выступлениями, зона фуд-корта с шеф-поварами, которые будут готовить аутентичную китайскую еду. Также можно будет увидеть китайские боевые искусства, например, кунг-фу, а еще перфоманс - изгнание злого Няня. Также будут разные майте-классы с оригами, гимнастика цигун. Изюминкой праздника станет танец Золотого дракона, мандариновое дерево, возле которого все желающие могут загадать желание и фаер-шоу.

Со своей стороны соорганизатор мероприятия, основатель ресторана китайской кухни "Кастрюлька утюга варит рис" Денис Жаткин поблагодарил руководство города за поддержку в организации: "Сначала планировали провести празднование локально. Но так получилось, что нас, инициаторов, все увеличивалось, поэтому решили обратиться в городской совет с предложением провести мероприятие более масштабно. Нашу идею поддержали, поэтому приглашаем горожан и гостей города в Чайна-таун на Баррикадной. Будет колоритно, вкусно и весело".

В то же время учредительница PR-агентства "PRoector" Влада Миколюк добавила, что ценность ивента в том, что по крохам со всего Днепра аккумулировали аутентичную культуру: "Например, ведущей мероприятия будет востоковед, жена китайца, которая будет правильно трактовать все события, которые будут проходить на празднике".

Праздничные события в рамках Китайского Нового года в Днепре пройдут на разных локациях 5 и 6 февраля.