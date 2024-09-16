Китайські млинці з цибулею та соєвим соусом: адаптований рецепт простої азійської страви

Для того, щоб приготувати млинці по-китайськи, не треба купувати надто багато незвичних продуктів. Таку страву готують з зеленою цибулею та соєвим соусом, роблячи млинці від тоненьких, схожих на звичайні, до хрустких, подібних на коржики.

Про те, як готувати млинці по-китайськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Що потрібно для китайських млинців

Щоб приготувати млинці з цибулею по-китайськи, знадобляться ці продукти:

борошно - 255 г;

зелена цибуля - пучок;

вода - 150 мл;

рисовий оцет - 2 ст. л.;

соєвий соус - 2 ст. л.;

масло - 2 ст. л.;

олія - 1 ст. л.;

цукор - 2 ст. л.;

сіль - 1/2 ч. л.;

перець чилі - щіпка.

Як готувати млинці по-китайськи

Для початку 240 г борошна необхідно просіяти в глибоку миску, після цього додавши сіль. Воду необхідно закип'ятити, а потім влити в борошно.

Краще вливати воду в декілька етапів, постійно перемішуючи суміш, щоб не утворювалися грудочки. Обережно вимішайте тісто лопаткою, а потім, коли вода охолоне - руками.

На відміну від більш звичного рецепта тіста, для приготування китайських млинців за цим методом не використовують яйця. Таким чином, млинці набувають особливої хрусткої скоринки та стають схожими на випічку.

Готове тісто для млинців по-китайськи має бути достатньо щільним. Після вимішування загорніть його в харчову плівку та залиште "відпочити" на 30 хвилин.

Тісто для млинців по-китайськи готують без додавання яєць (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Тим часом помийте та подрібніть зелену цибулю, за бажанням додавши руколу, кріп чи петрушку. Також приготуйте пасту для змащування млинців. Для цього розтопіть масло та змішайте його з рештою борошна і дрібкою солі. Для більш пісного варіанту можна просто змішати олію з сіллю.

Розділіть тісто на вісім частин. Розкачайте кожну на пласт діаметром 15-17 сантиметрів. Кожен корж необхідно змастити пастою і присипати цибулею.

Загорніть млинець в рулет так, щоб цибуля була всередині. Потім згорніть рулет в "равлика", який необхідно знову розкачати на млинець діаметром 15-17 сантиметрів.

Рулет з тіста з цибулею необхідно згорнути "равликом" (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Розігрійте пательню і обсмажте млинці по 2-3 хвилини з кожного боку. За цей час млинець має підрум'янитися.

Смажити млинці потрібно до рум'яної скоринки (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Для приготування соусу в невеликій каструлі змішайте соєвий соус, оцет, олію, цукор та перець чилі. Рисовий оцет можна замінити на звичайний яблучний. Соус потрібно підігріти, помішуючи, до повного розчинення цукру.