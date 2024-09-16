Китайские блины с луком и соевым соусом: адаптированный рецепт простого азиатского блюда

Для того чтобы приготовить блины по-китайски, не нужно покупать слишком много необычных продуктов. Такое блюдо готовят с зеленым луком и соевым соусом, делая блины от тоненьких, похожих на обычные, до хрустящих, похожих на коржики.

О том, как готовить блины по-китайски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Что нужно для китайских блинов

Чтобы приготовить блины с луком по-китайски, понадобятся эти продукты:

мука - 255 г;

зеленый лук - пучок;

вода - 150 мл;

рисовый уксус - 2 ст. л.;

соевый соус - 2 ст. л.;

сливочное масло - 2 ст. л.;

растительное масло - 1 ст. л.;

сахар - 2 ст. л.;

соль - 1/2 ч. л.;

перец чили - щепотка.

Как готовить блины по-китайски

Для начала 240 г муки необходимо просеять в глубокую миску, после этого добавив соль. Воду необходимо вскипятить, а затем влить в муку.

Лучше вливать воду в несколько этапов, постоянно перемешивая смесь, чтобы не образовывались комочки. Осторожно вымешайте тесто лопаткой, а затем, когда вода остынет - руками.

В отличие от более привычного рецепта теста, для приготовления китайских блинов по этому методу не используют яйца. Таким образом, блины приобретают особую хрустящую корочку и становятся похожими на выпечку.

Готовое тесто для блинов по-китайски должно быть достаточно плотным. После вымешивания заверните его в пищевую пленку и оставьте "отдохнуть" на 30 минут.

Тесто для блинов по-китайски готовят без добавления яиц (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Тем временем помойте и измельчите зеленый лук, по желанию добавив рукколу, укроп или петрушку. Также приготовьте пасту для смазывания блинов. Для этого растопите сливочное масло и смешайте его с оставшейся мукой и щепоткой соли. Для более постного варианта можно просто смешать масло с солью.

Разделите тесто на восемь частей. Раскатайте каждый на пласт диаметром 15-17 сантиметров. Каждый корж необходимо смазать пастой и присыпать луком.

Заверните блинчик в рулет так, чтобы лук был внутри. Затем сверните рулет в "улитку", которую необходимо снова раскатать на блинчик диаметром 15-17 сантиметров.

Рулет из теста с луком необходимо свернуть "улиткой" (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Разогрейте сковороду и обжарьте блины по 2-3 минуты с каждой стороны. За это время блин должен подрумяниться.

Жарить блины нужно до румяной корочки (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Для приготовления соуса в небольшой кастрюле смешайте соевый соус, уксус, растительное масло, сахар и перец чили. Рисовый уксус можно заменить обычным яблочным. Соус нужно подогреть, помешивая, до полного растворения сахара.