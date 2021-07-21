Китай страдает от сильного наводнения: люди застряли в вагоне метро по шею в воде

В Китае произошло сильное наводнение из-за мощных ливней. Дороги, вокзалы и станции метро оказались затопленными. Местные власти эвакуировали тысячи человек.

При этом в городе Чжэнчжоу затопило метро. Вода резко хлынула туда и люди оказались в ловушке. В некоторых вагонах вода поднялась по шею пассажирам. Сообщается, что, по крайней мере, один человек умер и еще двое пропали без вести.

В сети появились жуткие кадры наводнения, которые похожи на сцены из фильмов-катастроф.

Наводнение в Китае (видео: YouTube)

От наводнения пострадало более десятка городов. Целые улицы затоплены, а машины и мусор плывут в быстро движущихся паводковых водах.

Наводнение в Китае (видео: YouTube)

Также есть опасения, что в провинции Хэнань может обрушиться плотина после того, как она была повреждена недавними штормами.

Наводнение в Китае (фото: twitter.com/asitkbiswas)

Официальные лица заявили, что в плотине в городе Лоян образовалась брешь длиной 20 метров. В этот район были отправлены солдаты. Военные заявили, что ситуация критическая и плотина может рухнуть в любой момент.

Наводнение в Китае (видео: YouTube)

Пока неизвестно, сколько людей все еще остаются в ловушке, но, как сообщается, сотни людей удалось спасти.

Наводнение в Китае (видео: YouTube)

За последние три дня в Чжэнчжоу выпала годовая норма осадков. По прогнозам, ливни продолжатся в регионе как минимум в течение суток.