В Китае рухнул огромный метеорит: появилось яркое видео

В Китае в небе заметили метеорит, который зажегся ярким свечением на несколько секунд и исчез. Небесное тело видели на северо-востоке КНР ночью 11 октября.

Падение метеорита сняли на видео с разных ракурсов на камеры видеонаблюдения. Группа ученых отправилась на поиски обломков небесного тела, которые нужны для детального исследования его происхождения.

Особенно впечатляющие видео с камер, фиксирующих ночной город. Темные улицы на пару секунд становятся ярко освещенными из-за вспышки света от столкновения метеорита с атмосферой.

Метеорит упал в Китае (видео: YouTube/Suspected Meteorite Hits Northeast China)

Местные жители описывают метеорит по-разному: кто-то видел белую вспышку света, кто-то красную.

Ученые опрашивают очевидцев, обходя местные селения. Точное местонахождение обломков метеорита выяснить пока не удалось.

Метеорит упал в Китае (видео: YouTube/ТСН)