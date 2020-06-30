У Китаї знайшли новий тип свинячого грипу: може викликати пандемію

У Китаї виявили новий свинячий грип (фото: РБК-Україна)

У Китаї виявили новий тип свинячого грипу G4, який передається від тварин до людей

У Китаї виявили новий тип свинячого грипу, який може спровокувати ще одну пандемію. Вірусу присвоїли назву G4. Вчені кажуть, що цей грип дуже інфекційний і розмножується в людських клітинах.

Генетично, вірус G4 є похідним від штаму H1N1, що викликав пандемію у 2009-му, пише The Guardian, посилаючись на дослідження американського наукового журналу PNAS.

Дослідники взяли 30 тисяч мазків у свиней в період між 2011 і 2018 роками. Вони виявили 179 вірусів свинячого грипу, з яких більшість була нового типу. Вчені з Китаю кажуть, що новий вірус має "всі основні ознаки того, що він дуже пристосований до зараження людей".

G4 вважається новим грипом, який розмножується в людських клітинах. При цьому імунітет, набутий після сезонного грипу не забезпечує захист від нового вірусу.

Згідно з аналізами, кожен десятий працівник свинячої ферми виявився інфікованим новим грипом. Поки що вченим вдалося довести, що вірус передається від тварини до людини, але передача між людьми поки не підтвердилася.

"Викликає занепокоєння те, що зараження вірусом G4 людиною сприятиме адаптації людини і збільшувати ризик розвитку пандемії серед людей", - сказано в статті.

Раніше у ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніше за свинячий грип.

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Автор: Светлана Мащенко