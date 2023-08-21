Якісні ліки та дешеве авокадо. По що українці їздять до Румунії та які там ціни на продукти

Українці дедалі частіше почали робити закупівлі продуктів харчування в Румунії. Зокрема, така опція дуже зручна для тих, хто мешкає у Чернівцях чи неподалік них. Найближче місто Румунії - це Сучава. Від Чернівців до нього можна дістатися за 1,5 години.

Про те, що купують українці і де у Румунії, розповіли у виданні Molbuk.

Що і де купують українці у Румунії

Жителька Чернівців Олена вже років з десять щомісяця навідується до Румунії. Купує там 90 відсотків усього продуктів, одягу, побутової хімії.

За її словами - там якісні та недорогі речі. Українці зазвичай роблять покупки у супермаркетах Lidl і Pepco, а також у величезному торговому центрі Iulius Mall Suceava.

"Беру там м'ясо, ковбаси, сири, різні фрукти. Наприклад, мене щоразу дівчата на роботі просять привезти їм звідти авокадо. У Румунії сіточка із семи штук коштує від 110 до 130 гривень, а у нас один плід коштує близько 50 гривень", - розповіла українка.

Скільки коштують продукти у Румунії (molbuk.ua)

Також Олена купує там усю побутову хімію: пральний порошок, миючий засіб, гелі для унітаза.

"Влаштовує і якість і ціна. Наприклад, велика пачка гелю для миття посуду там коштує орієнтовно 60 гривень. Також на 20-30 гривень дешевші антиперспіранти", - зазначила вона.

Ліки у Румунії (фото: molbuk.ua)

Скільки коштують продукти

Наводимо ціни у гривнях на популярні продукти в Румунії:

білий виноград - 85,49 гривень за кілограм

апельсини - 32 гривні за кілограм

кока-кола у банці - 28 гривень

томати на гілці - 81 гривня за кілограм

яблука - 32 гривні за кілограм

макарони - 20,29 гривні за упаковку

лимони - 56 гривень за кілограм

Багато українців їздять до Румунії за ліками, запевняють, що вони там якісніші та дешевші.

Вони кажуть, що в Румунії вигідніше розраховуватись українською картою, а не міняти там валюту на леї.

До речі, в Україну можна ввозити товар вартістю не більше 50 євро на особу, якщо повертаєтеся того ж дня.

Якщо пізніше за три дні - ліміт зростає до 500 євро. Для цього багато хто бере із собою сім'ї, щоб привезти в Україну якнайбільше.