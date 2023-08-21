Качественные лекарства и дешевое авокадо. За чем украинцы ездят в Румынию и какие там цены на продукты

Украинцы все чаще стали делать закупки продуктов питания в Румынии. В частности, такая опция очень удобна для тех, кто живет в Черновцах или недалеко от них. Ближайший город в Румынии - это Сучава. От Черновцов до него можно добраться за 1,5 часа.

О том, что покупают украинцы и где в Румынии, рассказали в издании Molbuk.

Что и где покупают украинцы в Румынии

Жительница Черновцов Елена уже лет десять ежемесячно наведывается в Румынию. Покупает там 90 процентов всего продуктов, одежды, бытовой химии.

По ее словам - там качественные и недорогие вещи. Украинцы в основном делают покупки в супермаркетах Lidl и Pepco, а также в огромном торговом центре Iulius Mall Suceava.

"Беру там мясо, колбасы, сыры, разные фрукты. Например, меня каждый раз девушки на работе просят привезти им оттуда авокадо. В Румынии сеточка из семи штук стоит от 110 до 130 гривен, а у нас один плод стоит около 50 гривен", - рассказала украинка.

Cколько стоят продукты в Румынии (molbuk.ua)

Также Елена покупает там всю бытовую химию: стиральный порошок, моющее средство, гели для унитаза.

"Устраивает и качество и цена. К примеру, большая пачка геля для мытья посуды там стоит ориентировочно 60 гривен. Также на 20-30 гривен дешевле антиперспиранты", - отметила она.

Лекарства в Румынии (фото: molbuk.ua)

Сколько стоят продукты

Приводим цены в гривнах на популярные продукты в Румынии:

белый виноград - 85,49 гривен за килограмм

апельсины - 32 гривны за килограмм

кока-кола в банке - 28 гривен

томаты на ветке - 81 гривна за килограмм

яблоки - 32 гривны за килограмм

макароны - 20,29 гривны за упаковку

лимоны - 56 гривен за килограмм

Многие украинцы ездят в Румынию за лекарствами, уверяют, что они там качественней и дешевле.

Украинцы говорят, что в Румынии выгодней рассчитываться украинской картой, а не менять там валюту на леи.

Кстати, в Украину можно ввозить товар стоимостью не более 50 евро на человека, если возвращаетесь в тот же день.

Если позже трех дней - лимит растет до 500 евро. Для этого многие берут с собой семьи, чтобы увезти в Украину побольше.