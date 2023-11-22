У кишківнику чоловіка виявили живу муху, яка постійно дзижчала. Те, як вона туди потрапила, вас приголомшить

Шокуюча знахідка

Нещодавно 63-річний американець звернувся до лікарів у штаті Міссурі. Він хотів пройти планове обстеження на рак товстої кишки - колоноскопію.

Відомо, що під час цієї стандартної медичної процедури лікар-ендоскопіст оглядає й оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда із вбудованою камерою.

Однак цього разу і медиків, і пацієнта очікував шокуючий сюрприз.

Розпочалась процедура без якихось проблем. Однак коли лікарі досягли поперечної ободової кишки (у верхній частині товстого кишечника) вони помітили... живісіньку муху, що дзижчала.

Шок лікарів можна лише уявити (скріншот: journals.lww.com)

Що розповів пацієнт

Сказати, що така знахідка медиків здивувала, - не сказати нічого. Вони одразу ж вирішили розпитати пацієнта про всі обставини, що передували походу до клініки.

За словами чоловіка, він готувався до процедури заздалегідь - нічого не їв впродовж 24 годин і напередодні колоноскопії вживав лише "спеціальну прозору рідину" для очищення кишкового тракту.

При цьому жодних незвичних "симптомів" він не відчував.

Дещо пізніше пацієнт зізнався, що ввечері перед 24-годинним голодуванням їв піццу, до складу якої входило, крім іншого, листя салату. Водночас, за його словами, "мух він не їв" і не знає, як вона туди могла потрапити.

Висновки медиків

Лікарі з Медичної школи Університету Міссурі опублікували статтю про це незвичайне обстеження в American Journal of Gastroenterology. Однак вони досі достеменно не знають, як насправді жива муха могла потрапити в кишечник людини.

На думку медиків, така ситуація є справжньою рідкісною загадкою.

Водночас дехто припускає, що на листі салату (який був на піцці в американця у переддень голодування) могли бути відкладені мухою яйця (у рідкісних випадках вони відкладають "майбутнє потомство" на фруктах чи овочах).

Після того, як чоловік з'їв "заражену" піццу, яйця комахи пережили шлункову кислоту й муха буквально вилупилась у його кишечнику.