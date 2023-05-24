Живий кошмар. В українки знайшли довжелезного паразита під шкірою: що відомо

У Рівненській області до Сарненської центральної клінічної лікарні госпіталізували жінку з флегмонозним апендицитом. Під час операції у пацієнтки під шкірою хірурги несподівано виявили 12-сантиметрового паразита.

Про це повідомляє Рівненській обласний центр контролю та профілактики хвороб у Facebook .

Що відомо про дирофіляріоз

За словами експертів, під час оперативного втручання було виявлено самичку нематоди Dirofilaria repens. Цю істоту, разом з наявною проблемою пацієнтки, медики успішно видалили.

Дирофілярія перекладається, як зла нитка. Це тканинний гельмінт, який вражає як людину, так і тварину.

Раніше вважалося, що дирофіляріозом хворіють тільки тварини. Передусім - собаки, але в останні роки дедалі частіше почали реєструватися випадки зараження людей.

Відомо, що випадки місцевого підшкірного дирофіляріозу фіксуються у Рівненській області з 2005 року. Ця знахідка у Сарнах - вже 46.

Хто переносник хвороби

Фахівці кажуть, що переносниками хвороби є комарі. А джерелом захворювання стають хатні тварини. Коли комар присмоктується до хворої тварини, живі личинки глиста потрапляють у його організм.

В результаті протягом 10 днів вони розвиваються до інвазійної стадії. Далі такий комар кусає людину і відбувається зараження.

Підшкірний дирофіляріоз можна запідозрити, коли під шкірою (найчастіше, на повіках очей) з’являється безболісна пухлина, інколи з відчуттям печіння або свербежу.

Коли дирофілярія локалізується у ділянці ока, може виникнути набряк повік, біль, сльозотеча, інколи хворий відчуває активне повзання гельмінта під шкірою. Після видалення паразита настає одужання.

Як захиститись

Важливим заходом профілактики є захист від укусів комарів.

Для недопущення проникнення комарів до своїх домівок варто потурбуватись про антимоскітні сітки. Під час перебування на природі слід обов’язково застосовувати репеленти та фумігатори, щоб не допустити передачі хвороби.